Росіяни там будуть знищені, – Зеленський повідомив, що відбувається в Куп'янську
- Президент Зеленський заявив, що в районі Куп'янська тривають жорсткі бої та українські підрозділи знищують російські сили.
Складною залишається ситуація на Куп'янському напрямку. Проте український президент запевнив, що росіяни там будуть знищені.
Про це Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами 20 вересня, передає 24 Канал.
Яка ситуація в Куп'янську?
Зеленський розповів, що у районі Куп'янська тривають жорсткі бойові дії. ЗСУ продовжують відбивати навалу окупантів.
"Там у нас діють сильні підрозділи, вони знищують росіян, які там зосереджені та намагаються проходити", – сказав президент.
Він додав, що всередині міста також тривають контрдиверсійні заходи.
Там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені,
– наголосив президент.
До речі, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу пояснив, що якщо росіяни візьмуть Куп'янськ, зокрема Куп'янськ-Вузловий, то їм може вдатися відновити залізничне сполучення вздовж лінії фронту з півночі на південь.
Останні новини з Куп'янського напрямку
Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів, що росіяни не контролюють жодного району у Куп'янську. Вони там переодягаються в цивільне, аби збирати інформацію.
Тим часом в ОСУВ "Північ" повідомили, що російським військовим наказали розстрілювати цивільних у Куп'янську, використовуючи жінок і дітей як живий щит.
Водночас ЗСУ ускладнили логістичні шляхи для росіян, затопивши трубопровід у Куп'янську. Тепер окупанти взялися форсувати річку Оскіл на човнах.