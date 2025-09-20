Складною залишається ситуація на Куп'янському напрямку. Проте український президент запевнив, що росіяни там будуть знищені.

Про це Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами 20 вересня, передає 24 Канал.

Яка ситуація в Куп'янську?

Зеленський розповів, що у районі Куп'янська тривають жорсткі бойові дії. ЗСУ продовжують відбивати навалу окупантів.

"Там у нас діють сильні підрозділи, вони знищують росіян, які там зосереджені та намагаються проходити", – сказав президент.

Він додав, що всередині міста також тривають контрдиверсійні заходи.

Там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені,

– наголосив президент.

До речі, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу пояснив, що якщо росіяни візьмуть Куп'янськ, зокрема Куп'янськ-Вузловий, то їм може вдатися відновити залізничне сполучення вздовж лінії фронту з півночі на південь.

