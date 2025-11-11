"Попасть в Купянск – задача со звездочкой": в ВСУ оценили ситуацию в городе

В Купянске продолжаются городские бои. Россияне пытаются закрепиться в северной части города. Украинцы контратакуют, выбивая врага из его укреплений.

Поставки и перемещения в Купянск сильно затруднены для обеих сторон. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов, передает 24 Канал.

Какая ситуация в Купянске?

Каждая попытка вообще туда (в Купянск – 24 Канал) попасть – это отдельная очень большая задача со звездочкой, даже если мы говорим о пехотной группе. Если мы говорим о каком-то транспорте – тем более,

– объяснил военный.

По словам Трегубова, в противостоянии ключевую роль играют беспилотники и штурмовая пехота. Многие дроны размещены вдоль дорог и возле инфраструктуры, ожидая движения противника, поэтому основная тяжесть боев сейчас лежит на штурмовых подразделениях и операторах БGЛА.

Кроме того, есть угроза авиаударов и управляемых авиабомб, а близость Купянска к границе с Россией усложняет ситуацию.

Несмотря на это, город удерживают благодаря мужеству и эффективности украинской пехоты, особенно штурмовиков.

Что предшествовало?