"Потрапити до Куп'янська – завдання із зірочкою": у ЗСУ оцінили ситуацію у місті
- У Куп'янську тривають міські бої, росіяни намагаються закріпитися в північній частині міста, українські сили контратакують.
- Постачання ускладнене, ключову роль у битві відіграють безпілотники та штурмова піхота.
У Куп'янську тривають міські бої. Росіяни намагаються закріпитися в північній частині міста. Українці контратакують, вибиваючи ворога з його укріплень.
Постачання та переміщення до Куп'янська сильно ускладнені для обох сторін. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов, передає 24 Канал.
Дивіться також Масований вогонь противника змусив Сили оборони відійти біля 4 селищ на Запоріжжі
Яка ситуація у Куп'янську?
Кожна спроба взагалі туди (у Куп'янськ – 24 Канал) потрапити – це окреме дуже велике завдання із зірочкою, навіть якщо ми говоримо про піхотну групу. Якщо ми говоримо про якийсь транспорт – тим більше,
– пояснив військовий.
За словами Трегубова, у протистоянні ключову роль відіграють безпілотники та штурмова піхота. Багато дронів розміщені вздовж доріг і біля інфраструктури, чекаючи на рух противника, тому основний тягар боїв зараз лежить на штурмових підрозділах та операторах БпЛА.
Крім того, є загроза авіаударів та керованих авіабомб, а близькість Куп'янська до кордону з Росією ускладнює ситуацію.
Попри це, місто утримують завдяки мужності та ефективності української піхоти, особливо штурмовиків.
Що передувало?
- У вересні загарбники змогли прорватися до північного Куп'янська, використовуючи газопровід. Пізніше захисники підірвали трубу, якою окупанти просувалися. Тоді ворог був змушений переправлятися через річку Оскіл на плотах і човнах.
- Наприкінці жовтня російська влада заявила, що українські підрозділи опинилися в оточенні у Куп'янську. У Києві це спростували.
- На початку листопада у ЗСУ вказували на перші позитивні зміни. Зазначалося, що росіян зазнають втрат і відступають.
- Однак ситуація у місті продовжувала залишатися складною. Куп'янськ опинився у "подвійній облозі" – дрони обох сторін повністю контролюють небо, тому постачання майже неможливе. Безпілотники перехоплюють будь-які спроби підвезення ресурсів.
- 3 листопада Володимир Зеленський провів Ставку, на якій повідомив, що дати зачистки міста від ворога вже визначені.
- 7 листопада президент заявив, що Сили оборони відкинули ворога на понад кілометр у Куп'янська.
- Тим часом військові, які стоять на обороні міста, попросили зачекати з анонсами до завершення операції.