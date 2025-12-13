Купянск обнажил ложь Путина: как ВСУ загнали россиян в окружение и ослабили РФ в глазах Трампа

Несмотря на заявления россиян о якобы захвате Купянска в город 12 декабря прибыл Владимир Зеленский. Украинский президент встретился с нашими военными недалеко от позиций, где продолжаются активные боевые действия.

Заявления Владимира Путина об окружении города оказались очередной ложью. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали ситуацию на Купянском направлении и рассказали детали успешной операции Сил обороны на этом участке фронта.

Как россияне оказались в окружении?

Приезд Владимира Зеленского в Купянск только подтвердил несостоятельность заявлений первых лиц Кремля. Как отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, непонятно как россияне могли говорить об окружении наших войск в городе, если сами оказались прижатыми к реке. Это произошло сразу после того, как они перебрались на правый берег Оскола.

"Дронами, артиллерией мы перебили россиянам логистику с левого на правый берег. Россияне оказались в оперативном окружении, прижаты к реке. Сейчас идет работа по уничтожению российских войск, которые там остаются", – отметил Роман Свитан.

Россияне попали в окружение в районе Купянска: смотрите видео

Всего возле Купянска заблокировано примерно 200 оккупантов. В ближайшее время их уничтожат или возьмут в плен. Итак, операция украинских сил на этом направлении оказалась успешной. Сразу было понятно, что расположение россиян здесь является наиболее невыгодным. Оккупанты фактически сами зашли в окружение.

Ситуация возле Купянска: смотрите на карте

Это было очень опасно: о приезде Зеленского в Купянск

Деталями операции Сил обороны поделился командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. Он отметил, что украинский народ должен гордиться тем, что сделали наши военные. Фактически они смогли подавить возможности врага на правобережье Купянска.

Операция длилась полгода. Именно столько времени было нужно, чтобы заблокировать россиян, не дать им возможности инфильтроваться в город и зачистить их ячейки в Купянске.

Также военный отметил приезд Владимира Зеленского в город. По его словам, это было довольно опасно, но президент работает над тем, чтобы открыть глаза Запада на то, что происходит в Украине.

Скажу откровенно, я захожу в Купянск другой дорогой. И некоторое время иду пешком, потому что активность вражеской артиллерии и дронов достаточно высока. Президент проявил мужество и показал цивилизованному миру, который нас поддерживает, а также президенту США, достижения украинской армии. Он опроверг ложь, в которую Путин вбрасывает миллионы долларов,

– подчеркнул Федоренко.

Важно, что операция Сил обороны была успешно из-за того, что различные подразделения сработали как единый механизм. Все они проделали колоссальную работу.

Что изменил приезд Зеленского в Купянск: смотрите видео

Детали операции, которая позволила отбросить врага

Военный обозреватель Василий Пехньо заметил, что бои в Купянске показывают патовость ситуации, которая есть на поле боя. Всему миру уже понятно, что найти военных решений в этой войне не удастся. Россия не может полностью захватить Украину. Украина не может вернуть все свои территории.

"Купянск является признаком этого, потому что россияне, набравшись наглости, залезли туда по трубам. Это стало первым городом из всей линии фронта куда за последние месяцы они прорвались", – отметил Василий Пехньо.

Справочно! В сентябре 2022 года появилась информация, что россияне попали в Купянск через газовые трубы. Враг заходил в районе Лимана Первого и примерно 4 дня двигался по трубе на электросамокатах или лежанках на колесах. Впрочем Силы обороны обнаружили оккупантов и взорвали или затопили газопровод.

Враг действительно зашел достаточно большой группировкой и казалось, что оккупация Купянска уже в руках россиян. Но этого не произошло. Украинское командование среагировало на ситуацию, нашло резервы, в частности беспилотные подразделения.

Они начали использовать естественные препятствия, особенно реку Оскол, и "отрезать" противника вдоль нее. Это позволило нейтрализовать возможности противника просачиваться в Купянск.

Все это превратилось в долговременную операцию, которую ведут до сих пор. Есть сообщения о том, что 200 оккупантов еще находятся в городе. Для современного поля боя это очень большая цифра.

Например, для того, чтобы зачистить пятиэтажку иногда нужно 3 дня, а 200 бойцов – это десятки таких домов. Впрочем концептуально враг уже заблокирован.

Как удалось отбросить россиян: смотрите видео

Что сейчас происходит в Купянске?

Центральная часть города находится под контролем украинских военных. Об этом рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что врага оттуда вытеснили. Это стало возможным в частности из-за действий Сил обороны из северной части Купянска.

Обороной города руководил бригадный генерал Виктор Солимчук. Также было важным присутствие украинского президента Владимира Зеленского.

Это мотивирует бойцов и общество. Мы видим, что борьба продолжается, что президент не боится приехать в такую горячую точку, а в то время Владимир Путин находится где-то в бункере,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Все руководство Кремля распространяло ложь о якобы оккупации города, но реальная ситуация вблизи Купянска опровергает российскую пропаганду. Цель врага проста – создать информационный фон и убедить Запад, что давить нужно именно на Украину, что это Киев якобы находится в слабой позиции. Но на самом деле Россия не имеет стратегического преимущества.

Поездка Зеленского в Купянск продемонстрировала нашим партнерам, что Россия распространяет ложную информацию, поэтому ей нельзя доверять. Более того, это доказывает, что Силы обороны готовы к контрнаступательным действиям как локального, так и тактического характера.

Что известно о прорыве возле Купянска: смотрите видео

Украина проводит операцию в Купянске: главное