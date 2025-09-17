Ухудшение ситуации на Харьковщине: Мусиенко раскрыл планы врага на Купянском направлении
Российские оккупанты пытаются захватить Купянск уже несколько лет. Это продолжается еще с тех пор, как началось контрнаступление Сил обороны Украины на Юге в 2023 году.
Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, тогда враг активизировался на Купянском направлении, чтобы оттянуть определенные силы с Запорожского направления. Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага на этом участке фронта.
К теме С электросамокатами и таблетками: пленные рассказали, как передвигались в трубе под Купянском
Какова ситуация на Купянском направлении?
По мнению Мусиенко, сейчас сложилось такое положение на фронте, что и Силы обороны Украины, и российские оккупанты определенным образом маневрируют войсками. Враг попытался прорваться на Сумщине, но украинские подразделения остановили его.
Далее оккупанты перебрасывали силы в Донецкую область, где произошел прорыв в районе Доброполья. Там также пришлось применить дополнительные подразделения.
Далее противник сосредоточился на том, чтобы создавать дополнительные вызовы. Сейчас это Купянское направление,
– отметил Мусиенко.
Какая ситуация на Купянском направлении: смотрите карту боевых действий
Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию, чтобы не дать России развить оперативный успех. Одна из целей врага – захватить Донецкую область.
Конечно, по возможности украинские подразделения переходят в контратаки и отбивают позиции. Но основная цель – сдержать оккупантов.
Ситуация в Купянске: коротко
- Недавно российские оккупанты смогли прорваться ближе к Купянску Харьковской области. Они пролезли через подземную трубу.
- Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил, что Силы обороны уже повредили трубу, по которой продвигались оккупанты. Он объяснил, в чем там проблема.
- Сейчас оккупанты продолжают, как и раньше, пытаться переправляться через реку Оскол на лодках. Там их уничтожают.