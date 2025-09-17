Російські окупанти намагаються захопити Куп'янськ вже кілька років. Це триває ще з того часу, як почався контрнаступ Сил оборони України на Півдні у 2023 році.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, тоді ворог активізувався на Куп'янському напрямку, аби відтягнути певні сили із Запорізького напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати ворога на цій ділянці фронту.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку?

На думку Мусієнка, зараз склався такий стан на фронті, що і Сили оборони України, і російські окупанти певним чином маневрують військами. Ворог спробував прорватися на Сумщині, але українські підрозділи зупинили його.

Далі окупанти перекидали сили на Донеччину, де стався прорив в районі Добропілля. Там також довелося застосувати додаткові підрозділи.

Далі противник зосередився на тому, аби створювати додаткові виклики. Зараз це Куп'янський напрямок,

– зазначив Мусієнко.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту бойових дій

Сили оборони України продовжують оборонну операцію, щоб не дати Росії розвинути оперативний успіх. Одна з цілей ворога – захопити Донецьку область.

Звісно, за можливості українські підрозділи переходять в контратаки та відбивають позиції. Але основна мета – стримати окупантів.

Ситуація в Куп'янську: коротко