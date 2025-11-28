Силы обороны зачистили врага в части Купянска, – полк "Ахиллес"

СОУ имеют успехи на Купянском направлении и продолжают удерживать левобережный плацдарм. Хотя противник ставил перед собой задачу до 1 ноября 2024 года оккупировать его. Враг пытается разрушить логистику украинских защитников, атакуя переправы.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, уточнив, что для обеспечения этого плацдарма СОУ нужно иметь постоянную логистику. Она возможна через пересечение реки Оскол с правого на левый берег.

Смотрите также Россияне стали заложниками собственных заявлений о Купянске: теперь им точно не поздоровится

Россияне пользуются непогодой, чтобы просочиться

Переправы, которые имеют СОУ, постоянно атакуются вражескими дронами и авиацией, которая сбрасывает авиабомбы и ракеты. Поэтому украинские инженерные войска совершают без преувеличений подвиг, постоянно восстанавливая переправы, беря их под охрану, тем самым обеспечивая логистику.

Все, что изменилось за этот год, как отметил Федоренко – это то, что есть районы проникновения врага. Это условные выступления, которые обусловлены тем, что из-за неблагоприятных погодных условий осенью снижается эффективность работы беспилотников.

Тогда противник пытается продвигаться вглубь украинских территорий, не вступая в бой с передовыми позициями, а, пользуясь непогодой – инфильтроваться. После этого он обнаруживается и уничтожается. Существенных тактических достижений за этот год россиянам, как отметил Федоренко, так и не удалось достичь, одновременно они понесли колоссальные потери.

Относительно правобережного Купянска, Силы обороны зачистили врага полностью на северо-западной окраине. Противника удалось подвинуть к реке Оскол, максимально взять под огневой контроль возможность перемещаться его ДРГ и инфильтроваться в сам город Купянск,

– озвучил Федоренко.

По словам командира 429 полка, в городе продолжаются активные бои с ДРГ. Украинские защитники достают врага из каждого подвала, где тот прячется. Противник на этоу участке фронта обеспечивает свою группировку необходимым с воздуха благодаря беспилотникам.

