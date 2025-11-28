Сили оборони зачистили ворога у частині Куп'янська, – полк "Ахіллес"

СОУ мають успіхи на Куп'янському напрямку та продовжують утримувати лівобережний плацдарм. Хоча противник ставив перед собою завдання до 1 листопада 2024 року окупувати його. Ворог намагається зруйнувати логістику українських оборонців, атакуючи переправи.

Про це в етері 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, уточнивши, що для забезпечення цього плацдарму СОУ потрібно мати сталу логістику. Вона можлива через перетинання річки Оскіл з правого на лівий берег.

Росіяни користуються негодою, аби просочитися

Переправи, які мають СОУ, постійно атакуються ворожими дронами й авіацією, яка скидає авіабомби й ракети. Через це українські інженерні війська здійснюють без перебільшень подвиг, постійно відновлюючи переправи, беручи їх під охорону, тим самим забезпечуючи логістику.

Все, що змінилося за цей рік, як зазначив Федоренко – це те, що є райони проникнення ворога. Це умовні виступи, які обумовлені тим, що через несприятливі погодні умови восени знижується ефективність роботи безпілотників.

Тоді противник намагається просуватися вглибину українських територій, не вступаючи в бій з передовими позиціями, а, користуючись негодою – інфільтруватися. Після цього він виявляється і знищується. Суттєвих тактичних здобутків за цей рік росіянам, як наголосив Федоренко, так і не вдалося досягти, водночас вони зазнали колосальних втрат.

Стосовно правобережного Куп'янська, Сили оборони зачистили ворога повністю на північно-західній околиці. Противника вдалося посунути до річки Оскіл, максимально взяти під вогневий контроль можливість переміщуватися його ДРГ й інфільтруватися в саме місто Куп'янськ,

– озвучив Федоренко.

Зі слів командира 429 полку, в місті тривають активні бої з ДРГ. Українські оборонці дістають ворога з кожного підвалу, де той ховається. Противник на цьому напрямку фронту забезпечує своє угруповання необхідним з повітря завдяки безпілотникам.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Ситуація в Куп'янську: останні новини