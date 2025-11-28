Сили оборони зачистили ворога у частині Куп'янська, – полк "Ахіллес"
- СОУ утримують лівобережний плацдарм, але для цього потрібна налагоджена логістика, яка регулярно опиняється під прицілом ворога.
- Українські інженерні війська постійно відновлюють переправи, атаковані російськими дронами й авіацією.
СОУ мають успіхи на Куп'янському напрямку та продовжують утримувати лівобережний плацдарм. Хоча противник ставив перед собою завдання до 1 листопада 2024 року окупувати його. Ворог намагається зруйнувати логістику українських оборонців, атакуючи переправи.
Про це в етері 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, уточнивши, що для забезпечення цього плацдарму СОУ потрібно мати сталу логістику. Вона можлива через перетинання річки Оскіл з правого на лівий берег.
Росіяни користуються негодою, аби просочитися
Переправи, які мають СОУ, постійно атакуються ворожими дронами й авіацією, яка скидає авіабомби й ракети. Через це українські інженерні війська здійснюють без перебільшень подвиг, постійно відновлюючи переправи, беручи їх під охорону, тим самим забезпечуючи логістику.
Все, що змінилося за цей рік, як зазначив Федоренко – це те, що є райони проникнення ворога. Це умовні виступи, які обумовлені тим, що через несприятливі погодні умови восени знижується ефективність роботи безпілотників.
Тоді противник намагається просуватися вглибину українських територій, не вступаючи в бій з передовими позиціями, а, користуючись негодою – інфільтруватися. Після цього він виявляється і знищується. Суттєвих тактичних здобутків за цей рік росіянам, як наголосив Федоренко, так і не вдалося досягти, водночас вони зазнали колосальних втрат.
Стосовно правобережного Куп'янська, Сили оборони зачистили ворога повністю на північно-західній околиці. Противника вдалося посунути до річки Оскіл, максимально взяти під вогневий контроль можливість переміщуватися його ДРГ й інфільтруватися в саме місто Куп'янськ,
– озвучив Федоренко.
Зі слів командира 429 полку, в місті тривають активні бої з ДРГ. Українські оборонці дістають ворога з кожного підвалу, де той ховається. Противник на цьому напрямку фронту забезпечує своє угруповання необхідним з повітря завдяки безпілотникам.
Ситуація в Куп'янську: останні новини
Після того як у Кремлі пролунали заяви про начебто повне захоплення російськими військами Куп'янська, український Генштаб цю інформацію спростував. Там наголосили, що місто перебуває під контролем Сил оборони України. У Куп'янську та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи, пошук і ліквідація ворожих ДРГ, які просочилися.
Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов констатував, що росіяни посилили тиск і намагаються здійснити прорив на схід від селища Куп'янськ-Вузловий. Він розповів, що ворог пробує витіснити СОУ з лівого берега річки Оскіл. Згодом він повідомив, що наші оборонці відрізали його від постачань. А ті підрозділи, які змогли проникнути в Куп'янськ, були заблоковані у північних районах міста.
- Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт Ігор Романенко також зазначив, що ЗСУ вдається перерізати у північно-західній частині Куп'янська логістичні шляхи ворога. Однак наголосив на складній ситуації для українського гарнізону на сході від міста.