Во Львовской области прощаются с погибшими в результате обстрела мамой и дочерью
- В результате российской атаки в селе Лапаевка погибли 40-летняя Ульяна Константинова и ее 15-летняя дочь Анастасия Грицив.
- Прощание с погибшими состоялось в селе Мшана, их похоронят на местном кладбище.
В результате российской атаки ночью 5 октября в селе Лапаевка Львовской области погибли 40-летняя Ульяна Константинова и ее 15-летняя дочь Анастасия Грицив. Россия попала в их дом во время массированного обстрела.
В среду, 8 сентября, состоялось прощание с погибшими, местные пришли почтить их память. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Что известно о прощании?
В селе Мшана прощаются с 40-летней Ульяной Константиновой и ее дочерью, 15-летней Анастасией Грицив. Известно, что мама и дочь погибли во время массированного комбинированного обстрела в селе Лапаевка Львовской области.
Похоронят маму и дочь на местном кладбище,
– говорится в сообщении.
Детали той ночной атаки
В ночь на воскресенье, 5 октября, основным направлением российской атаки с применением ракет и дронов стала Львовская область. В селе Лапаевка недалеко от областного центра в разрушенном доме погибла целая семья.
Погибшая в результате российского удара по жилой застройке Анастасия была ученицей 10 класса Лапаевского лицея имени Героя Украины Георгия Кирпы. На место трагедии 6 октября с фронта приехал отец девочки.
Уже 7 октября состоялся чин похорон 68-летней Любови Константиновой и 71-летнего Михаила Константинова, которые также погибли в результате обстрела в Лапаевке.