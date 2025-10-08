В результате российской атаки ночью 5 октября в селе Лапаевка Львовской области погибли 40-летняя Ульяна Константинова и ее 15-летняя дочь Анастасия Грицив. Россия попала в их дом во время массированного обстрела.

В среду, 8 сентября, состоялось прощание с погибшими, местные пришли почтить их память. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также "Поднимаю трубку, а там крик и плач": военный о потере 15-летней дочери Анастасии

Что известно о прощании?

В селе Мшана прощаются с 40-летней Ульяной Константиновой и ее дочерью, 15-летней Анастасией Грицив. Известно, что мама и дочь погибли во время массированного комбинированного обстрела в селе Лапаевка Львовской области.

Похоронят маму и дочь на местном кладбище,

– говорится в сообщении.

В Мшане прощаются с погибшими в результате удара: смотрите видео

Детали той ночной атаки