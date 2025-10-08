Укр Рус
8 жовтня, 14:41
На Львівщині прощаються зі загиблими внаслідок обстрілу мамою й донькою

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Внаслідок російської атаки у селі Лапаївка загинули 40-річна Уляна Константинова та її 15-річна донька Анастасія Гриців.
  • Прощання із загиблими відбулося у селі Мшана, їх поховають на місцевому кладовищі.

Внаслідок російської атаки вночі 5 жовтня у селі Лапаївка Львівської області загинули 40-річна Уляна Константинова та її 15-річна донька Анастасія Гриців. Росія поцілила у їхній будинок під час масованого обстрілу.

У середу, 8 вересня, відбулося прощання із загиблими, місцеві прийшли вшанувати їхню пам'ять. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про прощання?

У селі Мшана прощаються із 40-річною Уляною Константиновою та її донькою, 15-річною Анастасією Гриців. Відомо, що мама й донька загинули під час масованого комбінованого обстрілу у селі Лапаївка Львівської області. 

Поховають маму й доньку на місцевому кладовищі, 
– ідеться у повідомленні.

У Мшані прощаються із загиблими внаслідок удару: дивіться відео

Деталі тієї нічної атаки

  • У ніч на неділю, 5 жовтня, основним напрямком російської атаки із застосуванням ракет та дронів стала Львівська область. У селі Лапаївка неподалік обласного центру в зруйнованому будинку загинула ціла сім'я.

  • Загибла внаслідок російського удару по житловій забудові Анастасія була ученицею 10 класу Лапаївського ліцею імені Героя України Георгія Кірпи. На місце трагедії 6 жовтня з фронту приїхав батько дівчинки.

  • Вже 7 жовтня відбувся чин похорону 68-річної Любові Константинової та 71-річного Михайла Константинова, які також загинули внаслідок обстрілу в Лапаївці.