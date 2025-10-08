Внаслідок російської атаки вночі 5 жовтня у селі Лапаївка Львівської області загинули 40-річна Уляна Константинова та її 15-річна донька Анастасія Гриців. Росія поцілила у їхній будинок під час масованого обстрілу.

У середу, 8 вересня, відбулося прощання із загиблими, місцеві прийшли вшанувати їхню пам'ять. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Дивіться також "Підіймаю слухавку, а там крик і плач": військовий про втрату 15-річної доньки Анастасії Що відомо про прощання? У селі Мшана прощаються із 40-річною Уляною Константиновою та її донькою, 15-річною Анастасією Гриців. Відомо, що мама й донька загинули під час масованого комбінованого обстрілу у селі Лапаївка Львівської області. Поховають маму й доньку на місцевому кладовищі,

– ідеться у повідомленні. У Мшані прощаються із загиблими внаслідок удару: дивіться відео Деталі тієї нічної атаки У ніч на неділю, 5 жовтня, основним напрямком російської атаки із застосуванням ракет та дронів стала Львівська область. У селі Лапаївка неподалік обласного центру в зруйнованому будинку загинула ціла сім'я.

Загибла внаслідок російського удару по житловій забудові Анастасія була ученицею 10 класу Лапаївського ліцею імені Героя України Георгія Кірпи. На місце трагедії 6 жовтня з фронту приїхав батько дівчинки.

Вже 7 жовтня відбувся чин похорону 68-річної Любові Константинової та 71-річного Михайла Константинова, які також загинули внаслідок обстрілу в Лапаївці.