Глава МИД России Лавров заявил, что Кремль никогда не имел цели захватывать Донбасс, Крым или другие территории, а просто хотел "защитить русских людей" от украинской власти, вероятно, имея в виду, именно украинцев. Таким образом Москва хочет установить политический контроль над всей Украиной.

В ISW отмечают, что это утверждение кажется странным в контексте неоднократных требований России к Украине и Западу признать российскими украинские территории, в том числе и те, которые российские войска не контролируют, передает 24 Канал.

Что стоит за новыми заявлениями Лаврова по Украине?

В ISW отметили, что заявления Лаврова точно отражают более глубокие цели России в Украине.

Кремль считает, что украинское правительство "нелегитимное" и население нужно от него защитить.

Описание Лавровым цели Кремля "защитить" украинцев от их собственного правительства отражает тот факт, что Кремль стремится устранить демократически избранное украинское правительство и заменить его пророссийским правительством, которое позволило бы Кремлю контролировать Украину без необходимости бороться за физический контроль над территорией или аннексировать ее,

– пишет Институт изучения войны.

Кроме абсурдных заявлений о "защите", Лавров также выдвинул требования, отрицающие суверенитет Украины. В частности, чтобы Украина отменила законы о языке и религии.

Он цинично заявил, что "не может быть никакой речи о каких-либо долгосрочных соглашениях" с Украиной "без уважения" к безопасности России и прав русскоязычного населения Украины. И это, по его словам, "необходимо срочно устранить в контексте урегулирования" войны.

"Постоянное настаивание Кремля на контроле над внутренними делами Украины отражает аргументы, высказанные президентом России Владимиром Путиным в его статье 2021 года, в котором он утверждал, что Украина не должна существовать независимо от России", – добавляют в ISW.

Таким образом заявление Лаврова от 19 августа еще больше подчеркивает более широкую цель Кремля – получить полный политический контроль над Украиной до того, как Россия завершит войну.

Также это свидетельствует о том, что Москва стремится достичь всех этих целей и неготова идти ни на какие компромиссы.

Абсурдные заявления России