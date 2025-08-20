Глава МЗС Росії Лавров заявив, що Кремль ніколи не мав мети захоплювати Донбас, Крим чи інші території, а просто хотів "захистити російських людей" від української влади, ймовірно, маючи на увазі, саме українців. Таким чином Москва хоче встановити політичний контроль над усією Україною.

В ISW зауважують, що це твердження видається дивним у контексті неодноразових вимог Росії до України та Заходу визнати російськими українські території, зокрема й ті, які російські війська не контролюють, передає 24 Канал.

Що стоїть за новими заявами Лаврова щодо України?

В ISW зауважили, що заяви Лаврова точно відображають глибші цілі Росії в Україні.

Кремль вважає, що український уряд "нелегітимний" і населення потрібно від нього захистити.

Опис Лавровим мети Кремля "захистити" українців від їхнього власного уряду відображає той факт, що Кремль прагне усунути демократично обраний український уряд і замінити його проросійським урядом, який дозволив би Кремлю контролювати Україну без необхідності боротися за фізичний контроль над територією чи анексувати її,

– пише Інститут вивчення війни.

Окрім абсурдних заяв про "захист", Лавров також висунув вимоги, що заперечують суверенітет України. Зокрема, щоб Україна скасувала закони щодо мови та релігії.

Він цинічно заявив, що "не може бути жодної мови про будь-які довгострокові угоди" з Україною "без поваги" до безпеки Росії та прав російськомовного населення України. І це, за його словами, "необхідно терміново усунути в контексті врегулювання" війни.

"Постійне наполягання Кремля на контролі над внутрішніми справами України відображає аргументи, висловлені президентом Росії Володимиром Путіним у його статті 2021 року, в якому він стверджував, що Україна не повинна існувати незалежно від Росії", – додають в ISW.

Таким чином заява Лаврова від 19 серпня ще більше підкреслює ширшу мету Кремля – отримати повний політичний контроль над Україною до того, як Росія завершить війну.

Також це свідчить про те, що Москва прагне досягти всіх цих цілей і неготова йти на жодні компроміси.

Абсурдні заяви Росії