Глава МИД России Сергей Лавров "объяснил" цель захвата украинских земель. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Как Россия объясняет оккупацию украинских территорий?
По словам Лаврова, Россия якобы никогда не хотела захвата Крыма или Донбасса, а просто пыталась "защитить" русских людей.
Россия никогда не ставила целью просто захватить территории, будь то Крым, Донбасс, "Новороссия", а стремилась защитить русских людей,
– цинично заявил Лавров.
Кроме того, он заявил, что без уважения к безопасности России и прав россиян в Украине долгосрочные договоренности невозможны.
Другие абсурдные заявления России
- Во время встречи на Аляске 15 августа диктатор Путин заявил Трампу, что хочет получить весь Донбасс. Зато обещал якобы заморозить линию фронта в Запорожье и Херсонской области.
- Также в ЦПИ предупреждали, что к этой встрече российский президент готовил "исторические документы", чтобы доказать, что Украина – "искусственное государство", которое было создано слиянием территорий нескольких стран.
- Кроме того, 16 августа СМИ писали, что Путин хочет, чтобы русский язык стал официальным в Украине, а церкви РПЦ обеспечили гарантиями безопасности.