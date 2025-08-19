Глава МИД России Сергей Лавров "объяснил" цель захвата украинских земель. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Как Россия объясняет оккупацию украинских территорий?

По словам Лаврова, Россия якобы никогда не хотела захвата Крыма или Донбасса, а просто пыталась "защитить" русских людей.

Россия никогда не ставила целью просто захватить территории, будь то Крым, Донбасс, "Новороссия", а стремилась защитить русских людей,

– цинично заявил Лавров.

Кроме того, он заявил, что без уважения к безопасности России и прав россиян в Украине долгосрочные договоренности невозможны.

Другие абсурдные заявления России