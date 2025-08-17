Причиной стал свитер с надписью "СССР", в котором тот прибыл в США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Как Путин пошутил над Лавровым в Анкоридже?

Фрагмент этой сцены распространил в своем Telegram-канале кремлевский пропагандист Павел Зарубин.

Когда госсекретарь США Марко Рубио перед началом саммита иронично заметил, что ему понравилась "рубашка" Лаврова, Путин не сразу понял, о чем речь. Тогда сам Лавров уточнил, что речь идет о его свитере с надписью "СССР".

"Империалист", – бросил Путин, указав пальцем на Лаврова, воспринимая ситуацию как забавную шутку. Рубио в ответ лишь улыбнулся и отвел взгляд вниз.

Напомним, Сергей Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью "СССР", что вызвало интерес и дискуссии относительно его послания. Российские СМИ положительно откликнулись на этот жест, рассматривая его как ответ на проукраинские протесты и символ возрождения имперского величия России.