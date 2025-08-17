Такие заявления Виткофф произнес в программе "State of the Union". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Больше не будут: Уиткофф уверяет, что Россия "пропишет ненападение на другие страны в конституции"

Какие заявления сделал Уиткофф по результатам переговоров на Аляске?

В интервью программе CNN "State of the Union" Уиткофф рассказал, что Путин якобы согласился на возможные "революционные" гарантии безопасности для Украины, а также на "законодательное закрепление" обязательства воздерживаться от вторжений на украинскую или любую другую европейскую территорию в будущем.

Сам Путин о таких обязательствах не говорил.

Кремль ранее отказывался признавать право США или государств НАТО предоставлять подобные гарантии Киеву. Но, по словам Виткоффа, на этот раз Путин дал согласие на предложение, которая включает механизм "подобный статье 5" – то есть совместную реакцию в случае нападения на Украину.

Это стало бы кардинальным изменением российской политики. Путин давно утверждает, что расширение НАТО на восток является основой конфликта,

– отмечают в CNN.

Кроме того, Виткофф сообщил, что российский президент якобы готов к определенным компромиссам в вопросе "территориального обмена" с Украиной. Однако ни на самом саммите, ни после возвращения в Россию Путин таких заявлений не делал.