Выступление Путина в Пекине усыпило Лаврова: курьезный момент попал на видео
- Сергей Лавров задремал во время речи Владимира Путина на встрече с Си Цзиньпином в Пекине.
- Лавров открыл глаза, когда Путин говорил о "традиционных ценностях", а потом снова заснул.
2 сентября в Пекине состоялись двусторонние переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Пока российский диктатор произносил речь, с его подчиненным –Сергеем Лавровым – случился конфуз.
Глава российского МИД, очевидно, не выдержал бессмыслицы, которые произносил его кремлевский начальник. Он явно заскучал, позволив себе погрузиться в дрему, передает 24 Канал.
Как Лавров засыпал под ложь Путина?
В сети активно распространяется момент со встречи Путина и Си, где Лавров спит, а потом внезапно просыпается. Чиновник открывает глаза на словах диктатора о "традиционных ценностях". Военный преступник жалуется, что те "отошли на второй план с международной повестки" и "пришло время их вернуть". После Лавров снова закрывает глаза. На кадрах видно, как он борется с собой, чтобы не заснуть.
Путинское ворчание усыпило Лаврова: смотрите видео
Заметим, что курьезные ситуации с Сергеем Лавровым случаются не впервые. Не впервые он позорится и именно во время выступлений диктатора. Так, осенью 2024 года на саммите БРИКС в Казани российский министр повел себя некультурно прямо за спиной у Путина. Пока глава Кремля что-то "важное" говорил, Лавров ковырялся в носу и внимательно рассматривал "сокровища", которые ему посчастливилось извлечь из носа.
Вирусным стало еще одно видео с участием Лаврова. Инцидент тоже произошел на саммите БРИКС. Во встрече российской и турецкой делегаций неизвестный, вероятно, делегат одной из африканских стран, проходит между президентом России Владимиром Путиным и Лавровым, и наступает министру на ноги.
Лавров отреагировал руганью, а помощник Путина Юрий Ушаков над этим посмеялся.
Что известно о визите Путина в Китай?
- 31 августа – 1 сентября в Тяньцзине состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором принял участие и Владимир Путин. Российский диктатор произнес ряд заявлений, в частности относительно войны в Украине. Он заявил, что якобы "украинский кризис" возник не из-за того, что "Россия напала", а в результате госпереворота в Киеве, организованном Западом.
- На следующий день диктатор был уже в Пекине на встрече с Си. Он рассыпался лидеру Китая в любезностях. Путин назвал Китай одним из основных победителей во Второй мировой войне. В ЦПД отметили, что глава Кремля "цементирует свою политическую и экономическую зависимость" от Пекина.
- Ожидается, что российский диктатор будет гостить в Си 4 дня. 3 сентября Путин посетит военный парад, посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне.