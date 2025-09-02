Виступ Путіна в Пекіні приспав Лаврова: курйозний момент потрапив на відео
- Сергій Лавров задрімав під час промови Володимира Путіна на зустрічі з Сі Цзіньпіном у Пекіні.
- Лавров розплющив очі, коли Путін говорив про "традиційні цінності", а потім знову заснув.
2 вересня у Пекіні відбулися двосторонні переговори Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна. Поки російський диктатор виголошував промову, із його підлеглим – Сергієм Лавровим – трапився конфуз.
Глава російського МЗС, вочевидь, не витримав нісенітниці, які виголошував його кремлівський начальник. Він явно занудьгував, дозволивши собі поринути у дрімоту, передає 24 Канал.
Як Лавров засинав під брехню Путіна?
У мережі активно поширюється момент із зустрічі Путіна і Сі, де Лавров спить, а потім раптово прокидається. Чиновник розплющує очі на словах диктатора про "традиційні цінності". Воєнний злочинець скаржиться, що ті "відійшли на другий план з міжнародної повістки" та "настав час їх повернути". Опісля Лавров знову заплющує очі. На кадрах видно, як він змагається із собою, аби не заснути.
Путінське буркотіння приспало Лаврова: дивіться відео
Зауважимо, що курйозні ситуації із Сергієм Лавровим трапляються не вперше. Не вперше він ганьбиться і саме під час виступів диктатора. Так, восени 2024 року на саміті БРІКС у Казані російський міністр повівся некультурно прямо за спиною у Путіна. Поки очільник Кремля щось "важливе" говорив, Лавров колупався у носі й уважно розглядав "скарби", які йому пощастило витягти з носа.
Вірусним стало ще одне відео за участі Лаврова. Інцидент теж стався на саміті БРІКС. Під зустрічі російської і турецької делегацій невідомий, ймовірно, делегат однієї з африканських країн, проходить між президентом Росії Володимиром Путіним та Лавровим, та наступає міністру на ноги.
Лавров відреагував лайкою, а помічник Путіна Юрій Ушаков з цього посміявся.
Що відомо про візит Путіна до Китаю?
- 31 серпня – 1 вересня у Тяньцзіні відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва, у якому взяв участь і Володимир Путін. Російський диктатор виголосив низку заяв, зокрема щодо війни в Україні. Він заявив, що нібито "українська криза" виникла не через те, що "Росія напала", а внаслідок держперевороту у Києві, організованому Заходом.
- Наступного дня диктатор був уже в Пекіні на зустрічі із Сі. Він розсипався лідеру Китаю у люб'язностях. Путін назвав Китай одним з основних переможців у Другій світовій війні. У ЦПД зауважили, що очільник Кремля "цементує свою політичну та економічну залежність" від Пекіну.
- Очікується, що російський диктатор гостюватиме у Сі 4 дні. 3 вересня Путін відвідає військовий парад, присвячений 80-річчю Перемоги у Другій світовій війні.