На лечение Бекмансурова, расстрелявшего студентов в Перми, тратят миллионы

Преступник Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете, пришел в себя. На его лечение приходится тратить миллионы рублей.

Только за 24 сентября потратили почти 2 миллиона рублей. На его лечение и в дальнейшем необходимы деньги.

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В каком состоянии стрелок

Он по-прежнему находится в сознании. Однако четко разговаривать ему пока не удается, ведь во рту расположены трубки. Медики предположили, что следователи смогут его допросить не ранее, чем через несколько дней.

Сначала сообщали, что стрелок погиб . Называли даже точное время смерти. Однако впоследствии информацию опровергли.

Несмотря на то, что Бекмансурову говорить трудно, он изредка обращается к врачам. Просит дать ему воды или повернуть на другую сторону. Сейчас его состояние стабильное.

Как реагируют в сети

Новость о том, что на лечение стрелка тратят миллионы, сеть восприняла возмущенно. Почти все комментарии – отрицательные.

"Усыпите этого урода".

"Интересно, он оплатит эти расходы?".

"Молодец, выкарабкивается. И потом будет отвечать за это дерьмо, которое натворил".

"Нет уж. Возьмите теперь эту с**у и пусть гниет за решеткой".

"Стоит лечить, я думаю. Пусть без ноги пострадает всю жизнь. Я надеюсь, что он будет страдать каждый Божий день".

"На лечение детей собираем деньги, а эту гниду с "того" мира вытащили за бюджетные средства?".

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Стрельба в Пермском университете: главное

На территорию Пермского университета неизвестный пробрался утром 20 сентября и открыл огонь из огнестрельного оружия. Подозревают, что теракт устроил 18-летний Тимур Бекмансуров.

В результате происшествия 6 человек погибли, а еще 24 ранены.

Чтобы спастись, студентам приходилось выпрыгивать из окон и баррикадироваться в аудиториях.

Нападавшего тяжело ранили во время задержания.

Бекмансуров давно хотел совершить такое преступление. Об этом сам писал в соцсетях. Отмечал, что деньги на оружие собирал еще с 10 класса.

Текст публикации в телеграм-канале SHOT:

Как нам стало известно, только за вчерашний день на лечение преступника Тимура Бекмансурова потрачено почти два миллиона рублей.

По нашим данным, он по-прежнему в сознании, но нормально разговаривать не может из-за трубки во рту. Поэтому допрашивать задержанного следователи смогут не ранее чем через несколько дней, предполагают медики.

Сам Бекмансуров изредка обращается к врачам с просьбами – дать ему воды или вернуть на другую сторону. Сейчас его состояние стабильное, но из-за тяжелых травм не исключают появление осложнений.