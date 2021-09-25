На лікування Бекмансурова, який розстріляв студентів у Пермі, витрачають мільйони

Злочинець Тимур Бекмансуров, який влаштував стрілянину у Пермському університеті, отямився. На його лікування доводиться витрачати мільйони рублів.

Лише за 24 вересня витратили майже 2 мільйони рублів. На його лікування і надалі необхідні гроші.

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У якому стані стрілок

Як і раніше, перебуває при свідомості. Однак чітко розмовляти йому наразі не вдається, адже у роті розташовані трубки. Медики припустили, що слідчі зможуть його допитати не раніше, ніж через кілька днів.

Спочатку повідомляли, що стрілок загинув . Називали навіть точний час смерті. Однак згодом інформацію спростували.

Попри те, що Бекмансурову говорити важко, він зрідка звертається до лікарів. Просить дати йому води або повернути на інший бік. Наразі його стан стабільний.

Як реагують у мережі

Новину про те, що на лікування стрілка витрачають мільйони, мережа сприйняла обурливо. Майже усі коментарі – негативні.

"Приспіть цього виродка".

"Цікаво, він сплатить ці витрати?".

"Молодець, видряпується. І потім відповідатиме за це лайно, яке накоїв".

"Ні вже. Витягуйте тепер цю с**у і нехай гниє за ґратами".

"Варто лікувати, я думаю. Нехай без ноги постраждає все життя. Я сподіваюся, що він буде страждати кожен Божий день".

"На лікування дітей збираємо гроші повідомленнями, а цю гниду з "того" світу витягли за бюджетні кошти?".

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Стрілянина у Пермському університеті: головне

На територію Пермського університету невідомий пробрався зранку 20 вересня та відкрив вогонь з вогнепальної зброї. Підозрюють, що теракт влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров.

Внаслідок події 6 людей загинули, а ще 24 – поранені.

Щоб врятуватись, студентам доводилось вистрибувати з вікон та барикадуватися в аудиторіях.

Нападника важко поранили під час затримання.

Бекмансуров давно хотів вчинити такий злочин. Про це сам писав у соцмережах. Зазначав, що гроші на зброю збирав ще з 10 класу.

Текст публікації у телеграм-каналі SHOT:

Як нам стало відомо, тільки за вчорашній день на лікування злочинця Тимура Бекмансурова витрачено майже два мільйони рублів.

За нашими даними, він як і раніше при свідомості, але нормально розмовляти не може через трубки в роті. Тому допитувати затриманого слідчі зможуть не раніше ніж через кілька днів, припускають медики.

Сам Бекмансуров зрідка звертається до лікарів з проханнями – дати йому води або повернути на інший бік. Зараз його стан стабільний, але через важкі травми не виключають появу ускладнень.