Летят реактивные дроны и ракеты: Россия подвергается массированному удару –мониторы

Вечером вторника, 21 октября, Россия подверглась одной из крупнейших комбинированных атак за время полномасштабного вторжения в Украину. На врага летели дроны и ракеты.

По воздушным целям работала ПВО. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы. Что известно об атаке на Россию 21 октября? Пропагандисты пишут об украинских ударных и реактивных дронах. Опасность БПЛА распространялась по регионам страны-агрессора, в частности сирена прозвучала в Орловской, Брянской, Московской, Ленинградской, Псковской областях. По предварительным данным, в Брянской области произошел прилет по складу БК. Пролет ракет над Брянской областью: смотрите видео По предварительной информации, прилеты уже зафиксировали в Московской области.