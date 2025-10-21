Летять реактивні дрони та ракети: Росія зазнає масованого удару – монітори

Увечері вівторка, 21 жовтня, Росія зазнала однієї з найбільших комбінованих атак за час повномасштабного вторгнення в Україну. На ворога летіли дрони та ракети.

По повітряних цілях працювала ППО. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові канали. Що відомо про атаку на Росію 21 жовтня? Пропагандисти пишуть про українські ударні та реактивні дрони. Небезпека БпЛА ширилася регіонами країни-агресорки, зокрема сирена пролунала в Орловській, Брянській, Московській, Ленінградській, Псковській, Новгородській і Тверській областях. За попередніми даними, на Брянщині стався приліт по складу БК. Проліт ракет над Брянською областю: дивіться відео Можливий приліт на Брянщині: дивіться відео На тлі атаки в російських аеропортах вводили обмеження на приймання та випуск повітряних суден, зокрема в "Пулково" в Санкт-Петербурзі. Також влучання нібито зафіксували в Московській області.