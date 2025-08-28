Планы россиян на летнее наступление были разрушены. Врагу не удалось захватить 4 области и сформировать буферные санитарные зоны.

Однако оккупанты все-таки имеют определенные продвижения. Это в эфире 24 Канала отметил военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Смотрите также ВСУ имели продвижение на 2 направлениях, россияне – на одном: обзор фронта и карты от ISW

"Были разрушены вражеские планы по захвату, например, всех 4 областей, как они хотели. Невыполненные планы второго стратегического уровня. Это формирование буферных санитарных зон в Харьковской, Сумской, Черниговской области", – сказал он.

Какие действия россиян на фронте?

Игорь Романенко отметил, что, к сожалению, у захватчиков есть продвижения в Сумской области. В Донецкой области продолжаются напряженные интенсивные бои вокруг Покровско-Мирноградской агломерации, Константиновки. Также на территории Днепропетровской области.

Сложная ситуация на Лиманском направлении, вокруг Купянска, Купянска-Узлового. Кроме того, за последнюю неделю россияне перебросили резервы из Сумской области под Покровск.

Враг активизировался в Запорожской области. В частности, оккупанты атакуют Орехов, Гуляйполе. Также россияне пытаются подойти к Степногорску, что в 25 километрах от Запорожья. Примерно такая же ситуация была на Сумщине, где врагу удалось захватить несколько населенных пунктов и подойти на такое расстояние к областному центру.

Надо было прилагать серьезные усилия, чтобы остановить и сформировать линию обороны до Яблоновки, Юнаковки. Если на западной части этой линии обороны наши продвигаются вперед, освобождают, продолжается борьба за третий населенный пункт, то на востоке – они захватили Яблоновку, идут напряженные бои за Юнаковку,

– подчеркнул военный эксперт.

Украине нужно искать ресурсы и резервы, которые позволяли бы останавливать продвижение врага, блокировать и стабилизировать ситуацию. Вряд ли российская армия остановится.

К слову, военный обозреватель BILD Юлиан Репке высказал мнение, что летнее наступление России в Украине провалилось. Большинство целей, как оккупанты ставили себе в апреле – августе 2025 года, остались нереализованными. В то же время вскоре возможна новая попытка.

Захватчики не реализовали в полном объеме свою стратегическую наступательную операцию, но они продолжают ее с конца 2023 года до этого момента. Поэтому Силам обороны Украины надо предоставить новые возможности в вооружении, технику, боеприпасы. Также не хватает личного состава.

Ситуация на фронте: главное