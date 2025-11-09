Красиво и точно: ГУР метко ликвидировали российских пилотов БпЛА в Михайловке

Украинские военные 8 ноября атаковали место скопления пилотов оккупантов в Михайловке, что в Запорожской области. Вероятно, удалось уничтожить десяток россиян.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что операция была очень точной, несмотря на все сложности. Детали об атаке следует ожидать позже.

ГУР метко ликвидировали российских пилотов БпЛА в Михайловке

Руководитель Центра изучения оккупации заметил, что оружие, которым атаковали российских пилотов засекречено. ГУР и партизаны точно определили один из крупнейших расчетов российских беспилотных систем, который очень докучал на линии фронта.

Их определили и очень метко ударили в дом, даже не в крышу. Это выглядело очень красиво. Там никого не осталось – ни здания, ни россиян. Там находилось от 5 до 10 оккупантов,

– подчеркнул он.

По словам Андрющенко, украинские бойцы провели очень сложную операцию, ведь погодные условия были не слишком благоприятные. Теперь остается ожидать кадры от ГУР.

Он добавил, что именно такие операции не дают россиянам возможности развить полноценную наступательную кампанию на Запорожском направлении.

Заметим, что сегодня стало известно, что Силы обороны остановили продвижение россиян на востоке Запорожской области, зачистив Сладкое и Ровнополье.

Последние операции ГУР: кратко