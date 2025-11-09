Красиво та точно: ГУР влучно ліквідували російських пілотів БпЛА в Михайлівці

Українські військові 8 листопада атакували місце скупчення пілотів окупантів у Михайлівці, що в Запорізькій області. Імовірно, вдалося знищити десяток росіян.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зазначивши, що операція була дуже влучною, попри всі складнощі. Деталі про атаку слід очікувати згодом.

Дивіться також Кремль втрачає мільярди: як санкції США й атаки на НПЗ б'ють по воєнному бюджету Росії

ГУР влучно ліквідували російських пілотів БпЛА в Михайлівці

Керівник Центру вивчення окупації зауважив, що зброя, якою атакували російських пілотів, засекречена. ГУР та партизани точно визначили один з найбільших розрахунків російських безпілотних систем, який дуже докучав на лінії фронту.

Їх визначили і дуже влучно вдарили в будинок, навіть не в дах. Це виглядало дуже красиво. Там нікого не залишилось – ні будівлі, ні росіян. Там перебувало від 5 до 10 окупантів, – наголосив експерт.

За словами Андрющенка, українські бійці провели дуже складну операцію, адже погодні умови були не надто сприятливі. Тепер залишається очікувати кадри від ГУР.

Він додав, що саме такі операції не дають росіянам можливості розвинути повноцінну наступальну кампанію на Запорізькому напрямку.

Зауважмо, що сьогодні стало відомо, що Сили оборони зупинили просування росіян на сході Запорізької області, зачистивши Солодке та Рівнопілля.

Останні операції ГУР: коротко