Росіяни намагались рухатись в бік Гуляйполя. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис командувача Штурмових військ ЗСУ Валентина Манько.

Як ЗСУ вдалося зупинити наступ росіян на Запоріжжі?

Провівши перегрупування, зараз ідуть бої в населених пунктах Полтавка й Успенівка. Присутні наші підрозділи в Успенівці. Противник з цих двох населених пунктів намагався рухатися у бік Гуляйполя. Завдяки злагодженим діям штурмовиків противник був зупинений,

– повідомили у Штурмових силах ЗСУ.

Манько зазначив, що від ворога зачистили Солодке та Рівнопілля, що в Пологівському районі Запорізької області, на північ від Гуляйполя.

Втім, він додав, що російські війська продовжують накопичення сил та підкліплення підрозділів на сході Запорізької області, щоб відновити наступальні дії.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу розповів, що ворог намагається рухатися у тил Гуляйпільського оборонного району українських сил. Також на Гуляйпільському напрямку противник робить спроби повністю зруйнувати логістику українських підрозділів.

