Россияне продвинулись к 2 важным городам на пути к Славянску: обзор фронта от ISW

На фронте продолжаются ожесточенные бои. Россияне давят на Лиманском и Северском направлении, а украинские силы осуществляют контрнаступление на Купянском.

Институт изучения войны оценил ход боевых действий на фронте. По данным аналитиков, российские и украинские силы продвинулись на 2 направлениях, передает 24 Канал.

Смотрите также Это мусор, – военный сказал, с чем у россиян самые большие проблемы

Где продвинулись россияне, а где – ВСУ?

Украинские и российские войска недавно имели успехи на Лиманском направлении.

Геолоцированные видео, опубликованные 13 декабря, свидетельствуют, что украинские войска, вероятно, отбили позиции в южной части Карповки (северо-западнее Лимана).

В то же время российские войска недавно продвинулись в северной части Карповки.

Представитель 11-го армейского корпуса ВСУ полковник Дмитрий Запорожец 12 декабря сообщил, что российские войска пытаются атаковать Лиман, обходя Ямполь (на юго-восток от Лимана) с севера и юга, и предупредил, что ситуация в Ямполе может ухудшиться, если эти действия будут продолжаться.

Он отметил, что главным фактором, который сдерживает оборонительные действия украинских сил вблизи Ямполя, являются сложные погодные условия. По его словам, российские войска преимущественно действуют малыми группами из района Серебрянского леса (на юго-восток от Лимана) и, вероятно, будут пытаться сосредоточить там личный состав.

Также Запорожец отметил, что водные препятствия – вероятно, река Северский Донец – не позволяют российским подразделениям вблизи Ямполя поддерживать наступательные действия россиян в районах Серебрянки и Дроновки (оба – на восток от Ямполя, за Северским Донцом, в направлении Северска).

Он подчеркнул, что Лиман является более важной целью для российских войск в будущих операциях против Славянска, чем Северск.

На Северском направлении оккупанты тоже имели успех. Видео за 13 декабря показывают, что захватчики недавно продвинулись в центральной части Святопокровского (на юг от Северска).

Что известно о ходе боевых действий в Купянске?

Тем временем Силы обороны продолжают продвижение в пределах и вблизи Купянска.

Геолоцированные видео, опубликованные 12 декабря, свидетельствуют, что украинские войска осуществили дальнейшее продвижение в центральной части Купянска во время зачистки города, а также продвинулись на юго-восток от Петропавловки (на восток от Купянска).

Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов уточнил, что украинские силы полностью освободили микрорайон Юбилейный в юго-западной части Купянска и оценил, что потеря этой территории, вероятно, лишит российские войска возможности удерживать любые остаточные позиции в южной части города.

Геолоцированные видео, опубликованные 12 и 13 декабря, указывают на то, что российские инфильтрационные группы все еще находятся в северной и западной частях Купянска.

Украинское контрнаступление демонстрирует, что ВСУ способны достигать тактических успехов на линии фронта, особенно в районах, где российские войска чрезмерно растянуты,

– считают аналитики ISW.

Где изменилась линия фронта / Фото ISW

Какова ситуация на фронте?