Росіяни просунулися до 2 важливих міст на шляху до Слов'янська: огляд фронту від ISW
- Українські та російські війська мали успіхи на Лиманському напрямку, зокрема українці відбили позиції в південній частині Карпівки, а росіяни просунулися на півночі.
- Сили оборони України просунулися в межах і поблизу Куп'янська, звільнивши мікрорайон Ювілейний, тоді як російські групи залишаються в північній і західній частинах міста.
- Також окупанти просунулися на Сіверському напрямку.
На фронті тривають запеклі бої. Росіяни тиснуть на Лиманському і Сіверському напрямказ, а українські сили здійснюють контрнаступ на Куп'янському.
Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій на фронті. За даними аналітиків, російські та українські сили просунулися на 2 напрямках, передає 24 Канал.
Де просунулися росіяни, а де – ЗСУ?
Українські та російські війська нещодавно мали успіхи на Лиманському напрямку.
Геолоковані відео, опубліковані 13 грудня, свідчать, що українські війська, ймовірно, відбили позиції в південній частині Карпівки (на північний захід від Лимана).
Водночас російські війська нещодавно просунулися в північній частині Карпівки.
Речник 11-го армійського корпусу ЗСУ полковник Дмитро Запорожець 12 грудня повідомив, що російські війська намагаються атакувати Лиман, обходячи Ямпіль (на південний схід від Лимана) з півночі та півдня, і попередив, що ситуація в Ямполі може погіршитися, якщо ці дії триватимуть.
Він зазначив, що головним чинником, який стримує оборонні дії українських сил поблизу Ямполя, є складні погодні умови. За його словами, російські війська переважно діють малими групами з району Серебрянського лісу (на південний схід від Лимана) і, ймовірно, намагатимуться зосередити там особовий склад.
Також Запорожець наголосив, що водні перешкоди – ймовірно, річка Сіверський Донець – не дозволяють російським підрозділам поблизу Ямполя підтримувати наступальні дії росіян у районах Серебрянки та Дронівки (обидва – на схід від Ямполя, за Сіверським Дінцем, у напрямку Сіверська).
Він підкреслив, що Лиман є важливішою ціллю для російських військ у майбутніх операціях проти Слов'янська, ніж Сіверськ.
На Сіверському напрямку окупанти теж мали успіх. Відео за 13 грудня показують, що загарбники нещодавно просунулися в центральній частині Святопокровського (на південь від Сіверська).
Що відомо про перебіг бойових дій у Куп'янську?
Тим часом Сили оборони продовжують просування в межах і поблизу Куп'янська.
Геолоковані відео, опубліковані 12 грудня, свідчать, що українські війська здійснили подальше просування в центральній частині Куп'янська під час зачистки міста, а також просунулися на південний схід від Петропавлівки (на схід від Куп'янська).
Український військовий оглядач Юрій Бутусов уточнив, що українські сили повністю звільнили мікрорайон Ювілейний у південно-західній частині Куп'янська та оцінив, що втрата цієї території, ймовірно, позбавить російські війська можливості утримувати будь-які залишкові позиції в південній частині міста.
Геолоковані відео, опубліковані 12 і 13 грудня, вказують на те, що російські інфільтраційні групи все ще перебувають у північній і західній частинах Куп'янська.
Український контрнаступ демонструє, що ЗСУ здатні досягати тактичних успіхів на лінії фронту, особливо в районах, де російські війська є надмірно розтягнутими,
– вважають аналітики ISW.
Де змінилася лінія фронту / Фото ISW
Яка ситуація на фронті?
- 12 грудня начальник штабу одного з українських батальйонів БпЛА повідомив, що російські війська намагаються перерізати шляхи сполучення між Вовчанськом і Вовчанськими Хуторами. Погана погода ускладнює роботу дронів, але ЗСУ знайшли способи продовжувати їх застосування. 13 грудня російський воєнний блогер зазначив, що росіянам буде важко просуватися на південь від Вовчанська, оскільки українські сили контролюють панівні висоти в цьому районі.
- 7-й десантно-штурмовий корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ 13 грудня повідомив, що українські сили продовжують утримувати північну частину Покровська та проводять рейдові дії південніше залізниці. У корпусі зазначили, що російські джерела використовують відео з центральної, а не з північної частини Покровська, щоб підтвердити заяви про нібито захоплення міста.
- За повідомлення головнокомандувача Олександра Сирського, Росія перекинула додаткові резерви під Покровськ та Мирноград для посилення тиску на українські оборонні позиції.