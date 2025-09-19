ССО поразили важный логистический хаб россиян в Курской области
- ССО нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты России в Курской области, поразив склады с боеприпасами и военной техникой.
- 810-я бригада, которая базируется в оккупированном Севастополе, участвует в наступательных действиях и причастна к военным преступлениям против украинских военнопленных.
Бойцы Сил специальных операций ВСУ поразили логистический хаб 810-й отдельной бригады морской пехоты России, который расположен в Курской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Там также показали соответствующие кадры.
Что известно о поражении хаба?
Подразделения Сил специальных операций ночью в пятницу, 19 сентября, нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты противника. В результате соответствующей атаки нашим воинам удалось поразить:
- базу хранения материальных средств;
- склады с боеприпасами;
- место скрытого размещения вооружения и военной техники 810-й бригады.
В ССО также приводят информацию о том, что 810-я бригада морской пехоты, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе в Крыму, принимает активное участие в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении.
Личный состав этой бригады причастен к совершению военных преступлений, в частности казни украинских военнопленных,
– говорится в сообщении.
Удары по логистическому хабу россиян: смотрите видео
Другие подобные удары ССО
На днях Главное управление разведки и Силы специальных операций 13 и 14 сентября провели операцию по поражению российской железной дороги по направлению Орел-Курск. Двое российских "росгвардейцев" были ликвидированы.
Также в ночь на 7 сентября украинские ССО в сотрудничестве с сопротивлением "Черная искра" атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Краснодарском крае России, уничтожив основной объект ЕЛОУ-AT-6.
Кроме вышеупомянутого, в конце августа Силы специальных операций Украины осуществили серию действий во временно оккупированном Крыму. Вследствие этого была уничтожена российская радиолокационная станция к комплексу С-300.