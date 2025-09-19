Бойцы Сил специальных операций ВСУ поразили логистический хаб 810-й отдельной бригады морской пехоты России, который расположен в Курской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Там также показали соответствующие кадры.

Что известно о поражении хаба?

Подразделения Сил специальных операций ночью в пятницу, 19 сентября, нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты противника. В результате соответствующей атаки нашим воинам удалось поразить:

базу хранения материальных средств;

склады с боеприпасами;

место скрытого размещения вооружения и военной техники 810-й бригады.

В ССО также приводят информацию о том, что 810-я бригада морской пехоты, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе в Крыму, принимает активное участие в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении.

Личный состав этой бригады причастен к совершению военных преступлений, в частности казни украинских военнопленных,

– говорится в сообщении.

Удары по логистическому хабу россиян: смотрите видео

