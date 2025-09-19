ССО уразили важливий логістичний хаб росіян у Курській області
- ССО завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії у Курській області, вразивши склади з боєприпасами та військовою технікою.
- 810-та бригада, яка базується в окупованому Севастополі, бере участь у наступальних діях і причетна до воєнних злочинів проти українських військовополонених.
Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили логістичний хаб 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії, який розташований у Курській області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Там також показали відповідні кадри.
Що відомо про ураження хабу?
Підрозділи Сил спеціальних операцій уночі у п'ятницю, 19 вересня, завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти противника. Внаслідок відповідної атаки нашим воїнам вдалося уразити:
- базу зберігання матеріальних засобів;
- склади з боєприпасами;
- місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.
У ССО також наводять інформацію про те, що 810-та бригада морської піхоти, яка дислокується в окупованому Севастополі в Криму, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку.
Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених,
– ідеться у повідомленні.
Удари по логістичному хабу росіян: дивіться відео
Інші подібні удари ССО
Днями Головне управління розвідки та Сили спеціальних операцій 13 й 14 вересня здійснили операцію з ураження російської залізниці за напрямком Орел-Курськ. Двоє російських "росгвардійців" було ліквідовано.
Також у ніч проти 7 вересня українські ССО у співпраці з опором "Чорна іскра" атакували Ільський нафтопереробний завод, розташований у Краснодарському краї Росії, знищивши основний об'єкт ЄЛОУ-AT-6.
Крім вищезгаданого, наприкінці серпня Сили спеціальних операцій України здійснили серію дій у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок цього було знищено російську радіолокаційну станцію до комплексу С-300.