19 вересня, 08:50
2

ССО уразили важливий логістичний хаб росіян у Курській області

Маргарита Волошина
Основні тези
  • ССО завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії у Курській області, вразивши склади з боєприпасами та військовою технікою.
  • 810-та бригада, яка базується в окупованому Севастополі, бере участь у наступальних діях і причетна до воєнних злочинів проти українських військовополонених.

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили логістичний хаб 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії, який розташований у Курській області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Там також показали відповідні кадри.

Що відомо про ураження хабу?

Підрозділи Сил спеціальних операцій уночі у п'ятницю, 19 вересня, завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти противника. Внаслідок відповідної атаки нашим воїнам вдалося уразити:

  • базу зберігання матеріальних засобів;
  • склади з боєприпасами;
  • місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.

У ССО також наводять інформацію про те, що 810-та бригада морської піхоти, яка дислокується в окупованому Севастополі в Криму, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку.

Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених, 
– ідеться у повідомленні.

Удари по логістичному хабу росіян: дивіться відео

Інші подібні удари ССО

  • Днями Головне управління розвідки та Сили спеціальних операцій 13 й 14 вересня здійснили операцію з ураження російської залізниці за напрямком Орел-Курськ. Двоє російських "росгвардійців" було ліквідовано.

  • Також у ніч проти 7 вересня українські ССО у співпраці з опором "Чорна іскра" атакували Ільський нафтопереробний завод, розташований у Краснодарському краї Росії, знищивши основний об'єкт ЄЛОУ-AT-6.

  • Крім вищезгаданого, наприкінці серпня Сили спеціальних операцій України здійснили серію дій у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок цього було знищено російську радіолокаційну станцію до комплексу С-300.