Лонгрид Bellingcat по "Вагнергейту": много шума из ничего

На протяжении года меня регулярно донимали довольно однообразными вопросами о том, почему я не комментирую разного рода анонсы расследования Bellingcat по "Вагнергейту", а так же всплывающие в информационном пространстве некие домыслы.

Ответ был прост – я не любитель толочь воду в ступе, а вся история с "Вагнергейтом" именно это мне и напоминала на протяжении последнего года. Публикация фильма, а по итогу банального лонгрида от Bellingcat переносилась 5 раз, а что до "домыслов", то это была банальная игра слов без фактажа. И, забегая наперёд, сами же Bellingcat это подтвердили в своём расследовании.

Читайте также "Шаман" и спецназовец с опытом похищения Цемаха: кто и как заманивал вагнеровцев в ловушку

Что же про опубликованный материал, то я очень сильно разочарован. И не потому, что я не получил обещанный документальный блокбастер уровня творений Майкла Бэя, а потому, что я получил для прочтения продукт от Bellingcat, который не уровня этой расследовательской структуры и практически ничего нового не рассказал из того, что и так было известно.

Bellingcat всегда отличались невероятной чёткостью своего фактажа, например их расследования о деятельности ГУ ГШ ВС РФ в Европе, где они как салями нарезали Гризодубову, детально раскрыв попытку переворота в Черногории, расследовали отравление Скрипалей, проследили российский след в организации референдума и беспорядков в Каталонии, детально расследовали взрывы складов в Чехии и так далее, вскрыли и нивелировали работу генерала Аверьянова и его пула "Петровых" и "Бошировых".

И вот, выходит материал, который, мягко говоря, разочаровывает. Почему так? Что же, наберитесь терпения, а адепты секты "Вангергейта", запаситесь валидолом, мы приступаем!

Вода

Для начала, отмечу, что первая половина расследования Bellingcat это то, что называется "Вода". Несколько страниц печатного текста посвященных тому, что в Украине формировались базы данных участников оккупации полуострова Крым и части Донбасса. То есть, Bellingcat описали то, что и так было прекрасно известно. Эти базы формировались с первых же дней агрессии против Украины.

Поэтому ничего нового, в этой части расследования сказано не было и нас больше всего интересует именно момент реализации спецоперации. Но всё же, я просто не мог упомянуть того момента, что значительную часть расследования занял малоинформативный текст, не являющийся неким откровением.

При всём уважении к трудам Bellingcat, но именно такой манёвр совершается тогда, когда незначительному материалу пытаются придать значимость.

Повторение – мать учения и сломанная хронология

Такой заголовок для данного раздела я использовал потому, что значительная часть расследования Bellingcat это банальный повтор того, что уже было опубликовано в открытых источниках самыми разными авторами, претендовавших на "инсайд". То есть, этот раздел не содержал абсолютно никаких откровений, но при этом я всё же обратил внимание на некоторые неточности и упущения, что, на мой взгляд, недопустимо для Bellingcat. Но, обо всём по порядку.

В первую очередь, то, что мы могли прочитать в расследовании Bellingcat, я уже видел, в определённом смысле, в статье российского пропагандиста Александра Коца от 6 августа 2020 года, который был брошен на оправдание ареста 33 российских наёмников в Беларуси.

Читайте также Кремлевской крысы не нашли: Bellingcat может снять обвинения с Банковой

Отмечу, что в июле 2020 года и ранее я так же неоднократно акцентировал внимание на том, что Беларусь проводит спецоперации по вскрытию в стране агентурной сети российских спецслужб и что, начиная с 2019 года это противостояние лишь обострилось. Приезд же 33 наёмников из России не мог остаться без внимания КГБ РБ, что, подтверждает и Bellingcat – сразу по приезду россиян в гостиницу за ними было установлено наружное наблюдение.

Очень примечательный момент в хронологии событий от Bellingcat это отсутствие, какого либо упоминания, про совещание в Офисе Президента 24 июля 2020 года. Ведь именно это совещание и стало основой теории заговора, о том, что после него и произошёл слив "спецоперации". То есть, фактически, фундамент всего "заговора" не упоминается ни разу? Странно, не правда ли?

Удивительным образом в расследовании Bellingcat напрочь отсутствует упоминание иностранных спецслужб, которые якобы содействовали ГУР МО и СБУ в данной операции.

Напомню, что на протяжении минувшего года, в украинских СМИ регулярно появлялась информация о том, что спецоперация ГУР МО и СБУ осуществлялась при поддержке ЦРУ, британской разведки MI-6, турецких спецслужб, а так же спецслужбы Австралии и даже Малайзии!

Важно отметить, что в то время как ряд украинских говорящих голов рассказывали про участие в спецоперации иностранных спецслужб, аналогичные нарративы ретранслировали и российские пропагандисты, но со своими акцентами. То есть, практически одинаковый контекст, не несколько иные интерпретации.

И вот, долгожданное расследование Bellingcat и роль иностранных спецслужб в спецоперации как-то настолько незначительная, что практически отсутствует! Упущение Bellingcat или выдумки украинских ретрансляторов, на удивление, российского же фейка, родившегося в лонах "Комсомольской правды" 6 августа 2020 года и интегрированного в украинское информационное пространство 10 дней спустя?

Ещё одно очень важное упущение Bellingcat в вопросе хронологии это то, что расследователи целиком и полностью проигнорировали такой документ как "план рассадки членов ЧВК "Вагнер" в самолёте", где должно было быть произведено их задержание.

В 2020 году этот план так же стал в информационной среде Украины неким доказательством, подтверждающим то, что спецоперация таки действительно была.

Важно Соколова может получить "героя России", - Арестович об обнародованных журналисткой документах

Вот только авторы публикации сами же себе этим планом перечили. Дело в том, что на самом же плане указана дата его согласования и утверждения – 15.07.2020, а сам рейс ТК284 Минск-Стамбул датируется 30.07.2020. То есть, план захвата группы наёмников был утверждён 15.07.2020, а сам захват уже тогда планировался на 30.07.2020? Это так же полностью рушит основу всей теории заговора о том, что перенос спецоперации был осуществлён 24 июля 2020 года после некоего совещания в ОП.

Но удивительно то, что Bellingcat целиком и полностью проигнорировал этот документ. Не потому ли, что он кардинально рушит всю конспирологическую хронологию тех событий или потому, что Bellingcat просто не получили возможность изучить этот документ, что очень странно и невероятно, с учётом их возможностей по добыче информации. Или попросту сам документ является фальшивкой, но ведь его целый месяц использовали как доказательство спецоперации фактические ретрансляторы "Вагнергейта".

Ещё стоит обратить внимание на то, что в 2020 году коллеги Bellingcat группа The Insider опубликовали расследование касательно странного несоответствия в билетах, купленных для российских наёмников, которые были представлены российскими пропагандистскими СМИ.

Так, 2 августа 2020 года, пропагандистский ресурс "Царьград" со ссылкой на Regnum опубликовал авиабилеты перелёта российских наёмников транзитом в Стамбул. В приложенном авиабилете чётко была указана фирма Must Go и адреса российских кол-центров. И это при том, что сайт украинского турагентства MustGo на тот момент был не рабочий, его страница в Facebook по состоянию на 2 августа 2020 в последний раз обновлялась 15 июля, а З февраля на ней сообщалось о ребрендинге — агентство переименовано в TravelSet. При этом сайт и страница TravelSet в Instagram так же – не рабочие.

6 августа "Комсомольская правда" опубликовала материал Александра Коца, в котором и рассказывалось, что приезд "вагнеровцев" в Беларусь — это спецоперация СБУ. И в этой статье были опубликованы билеты с указанием турагентства Must Go, но с одной очень важной оговоркой – они выглядели как приобретенные через интернет-сайт фирмы Must Go (зарегистрированной в Киеве, тел. +380509468296), но журналист указывает на реквизиты туристической компании Coral Travel.

И вот тут всплывает The Insider, который 7 августа обратил внимание на все эти подозрительные обстоятельства в своей статье "Фейк российских СМИ: задержанных в Минске бойцов "ЧВК Вагнера" выманили туда украинские спецслужбы".

Но, внимание, на сегодняшний день статья расследование The Insider о фейке российских пропагандистов удалена с сайта группы!

Читайте также В ОП осудили обнародование внутренних документов разведки в отношении вагнеровцев

То есть, The Insider удалил с сайта свою статью, в которой раскрывались факты того, что предъявленные российскими пропагандистами авиабилеты это фейк, целью которого было обвинить Украину в скандале с российскими наёмниками в Беларуси?

Ещё раз обращаю ваше внимание, что все эти нарративы затем будут успешно использоваться уже в украинском медиапространстве, в рамках формирования "Вагнергейта".

В той статье расследователи The Insider, обратили внимание на то, что в опубликованном «Царьград» билете на имя Александра Алтухова, в качестве компании, продавшей билет, там указывается Must Go, но адрес указан в Москве, на Бауманской улице. В статье же "Комсомольской правды" авторства Александра Коца, в отличие от более раннего материала "Царьград", уже специально упоминается туроператор — Coral Travel, который действует как в РФ так и в Украине. По мнению военкора "КП" это должно было стать неопровержимым доказательством того, что россиян в Беларусь выманивали именно украинские спецслужбы.

На самом же деле, это ровным счётом ничего не доказывало, ведь авиационные билеты могли быть куплены через российский агрегатор, международной компанией с российским участием через украинское агентство.

Так же, расследователи The Insider обратили внимание на вопиющий факт: "Агентства, которые покупают у авиакомпаний билеты, должны быть зарегистрированы в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA); после покупки они могут перепродавать билеты турфирмам. Каждому такому агентству IATA присваивает восьмизначный номер, который указывается в билете. Но номера 99999992, как показывает сайт IATA, в базе авторизованных нет".

То есть, те билеты, которые были опубликованы в "расследованиях" 2 августа у "Царьград" и 6 августа в "Комсомольской правде" отличались в мелочах сопровождавшего их контекста, у "Царьград" акцент — невиновность, проезжали транзитом, у "КП" — доказательство украинского следа.

И очень странно выглядит то, что The Insider решил некоторое время спустя удалить материал подтверждающий формирование фейка об участии украинских спецслужб в выманивании российских наёмников через Беларусь. Ведь именно база этого фейка и стала культивироваться в дальнейшем, в рамках ИПСО "Вагнергейт".

По теме Зеленский согласовывал операцию по вагнеровцам: кто и за что отвечал

Так же, странным образом в расследование Bellingcat не попал и не вызвал вопросов публиковавшийся в открытых источниках пакет документов, который якобы подтверждает подготовку к "спецоперации СБУ". Среди документов были протоколы снятия информации с электронных информационных систем от 24.07.2020 и протокол осмотра от 25.07.2020. Причем снятие данных с цифровых носителей продолжались вплоть до 29 июля, что ставит под сомнение тот факт, что 24 июля на руках у СБУ был весь пакет данных для проведения операции.

Так же, именно в протоколе осмотра говорится о том, что следователь Службы безопасности Украины снял информацию (взломал) с электронного ящика info@office-rosneft.org, которым пользуется лицо по имени "Сергей Петрович".

Сотрудник СБУ произвёл эти действия, руководствуясь поручением от 20 июля и постановлением суда от 17 июля. То есть, взлом в рамках спецоперации, которая по ряду заявлений, длилась уже как год, был произведён 20 июля, с готовностью активной фазы за следующие считанные дни?

Важно понимать, что российские пропагандистские СМИ так же сообщали о том, что наёмников ЧВК Вагнер нанимали на работу, используя почтовый ящик info@office-rosneft.org.

И первой нестыковкой в хронологии, которая бросается в глаза является бронь санатория «Белорусочка» на группу, которая была проведена на период с 24 по 29 июля. В санатории "вагнеровцы" были размещены как "группа пассажиров перенесенного рейса". То есть, "вагнеровцы" уже размещались в санатории тогда, когда некое совещание в ОП ещё даже не началось?

Одним из важных моментов является то, что перед вылетом, 25 июля, наёмнику с позывным "Шаман" сообщили об отмене рейса с указанием уничтожить старые билеты. В свидетельствах "вагнеровцев" – они уничтожили все билеты, о чём сокрушались российские силовики, которые не могли доказать документально прямого украинского следа.

Важный момент в отмене брони авиабилетов по маршруту "Минск – Стамбул" заключается в том, что она была произведена 20 июля. То есть, фактическая отмена брони авиабилетов была произведена за 4 дня до того как состоялась то самое "роковое" совещание в ОП, когда Андрей Ермак якобы настоял на переносе операции.

Странным образом этот фактаж не был учтён Bellingcat.

Намёк на правду

В расследовании Bellingcat я бы хотел обратить внимание на то, о чём писал ещё в июле 2020 года и, что в определённом смысле отмечают и сами расследователи, намекая на реальный ход событий.

В Беларусь накануне выборов действительно были переброшены российские наёмники, для участия в дестабилизации республики, которую россияне планировали по принципу полуострова Крым и части Донбасса оккупировать, воспользовавшись внутренней нестабильностью как поводом.

Важно Сценарий как у Netflix: как украинская разведка "разрабатывала" безработных вагнеровцев

Фактов того, что Сергей Тихановский и львиная доля беларуской "оппозиции" это агенты Кремля, было опубликовано предостаточно и было неудивительным то, что прибывшие в республики наёмники попали в прицел внимания КГБ РБ. И в расследовании Bellingcat чётко, чёрным по белому говорится про "Группу 1" (скрин с телефона). Но, как известно, это была не единственная группа и, после задержания вагнеровцев Лукашенко так же заявлял о том, что в Беларусь проникла группа большей численностью – более 200 человек.

Суммарно это соответствует количеству собранной Миляевым группировки, но зачем украинским спецслужбам были нужны все остальные, которые после теоретического захвата первой группы уже бы никуда не полетели и не доверяли бы своим нанимателям? Где логика?

Кроме того, Bellingcat подтверждает, что единственное общение Лукашенко с Зеленским в тот период времени состоялось 5 августа, то есть, любые инсинуации, которые звучали всё это время о том, что Зеленский лично слил информацию о спецоперации Лукашенко – это всего лишь домыслы.

Отмечу, что я не единожды сталкивался с манипуляции на тему того, что сказал Александр Зеленский в разговоре с Лукашенко, но, чтобы он не сказал, это было озвучено через неделю после ареста российских наёмников в Беларуси.

Так же Bellingcat подтверждает, что после ареста российских наёмников прокуратура Украины направила полный пакет документов с запросом о передаче военных преступников украинской стороне. Это так же нивелирует ранее существовавший и активно культивировавшийся фейк о том, что Украина не подавала никаких запросов и игнорировала тему с арестом российских наёмников, воевавших на Донбассе.

То есть, фактически, до событий 9 августа, после которых начались столкновения и хаотизации Беларуси, Минск относился к данному задержанию россиян, как к аресту диверсантов, приехавших дестабилизировать РБ. Но, после событий 9 августа, всё кардинальным образом изменилось, как риторика Минска о наёмниках, так его поведение в целом, что в расследовании Bellingcat чётко отражено.

На манеже всё те же

Ожидаемо на выход расследования Bellingcat отреагировали не только украинские СМИ и активные "свидетели Вагнергейта", но и уже неоднократно нами упомянутые персонажи.

В первую очередь это непосредственный автор фейка про "украинский след" пропагандист, а по совместительству кадровый офицер ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) Александр Коц. Напомню, о том, что Александр Коц является кадровиком ГРУ.

В частности, Александр Коц сейчас сокрушается, что расследование Bellingcat это своего рода копирайт его материала от 6 августа 2020 года, и что в материале Bellingcat нет роли ЦРУ, о чем Александр Коц так же писал в своем материале в сентябре 2020 года.

При этом, на основании расследования Bellingcat видно (его часть посвящённая делу КГБ РБ о планируемом перевороте), что материал Александра Коца в августе 2020 года был направлен больше для президента РБ, для отвлечения внимания от российских наёмников как диверсантов в рамках дестабилизации Беларуси, на тему "украинского следа". Также в этом ключе был и материал Александра Коца об участии ЦРУ, который идеально ложилось в тренд российской пропаганды о том, что это именно Запад хотел свергнуть Лукашенко, а не Москва.

Александр Коц так же упоминал несколько групп, которые должны были отправиться в Беларусь по очереди. Хотя Украину интересовала только первая группа (на вторую для достоверности уже были куплены билеты, а пятая должна была якобы отправиться по морю).

Но, если следовать таковой логике, завербованные наемники сами отправились в Беларусь в количестве, мягко говоря, уж совсем не незаметном?

Важно Bellingcat опубликовал расследование о спецоперации с вагнеровцами

Помимо активизации Александра Коца, которому явно не хватает лавров как автору фейка, настолько успешно хаотизирующему украинское общество уже как год к ряду, на поверхность всплыла Ирина Ромалийская которая очень вовремя взяла интервью у Романа Доброхотова.

В этом интервью тоже много интересных моментов, но самый интересный это акцентирование внимания на теме Владимира Цемаха в расследовании Bellingcat

Примечательно, что именно Ирина Ромалийская в своё время придала персоне Владимира Цемаха чрезмерную важность.

Так, "Настоящее Время" опубликовало видео интервью Владимира Цемаха, которое, как оказалось, все эти годы хранившееся на сайте партии Дмитрия Рогозина "Родина", сделанное в 2015 году оккупационными журналистами. Правда, опубликовало его весьма интересным образом.

В видео от "НВ" была нарушена первоначальная целостность разбивкой, в промежутках которой автор данного материла, Ирина Ромалийская, комментирует сказанное Цемахом. В частности, некоторые "запиканные" моменты додумывает самостоятельно и предлагает зрителю как версию.

То есть, на видео Владимир Цемах говорит следующее: "Я этого пацана вытаскивал. Я это (запикано) прятал. Я вам даже покажу, где он стартовал и где я его забирал!".

И вот тут, возникает диссонанс, ведь если Ирина Ромалийская прочитала по губам Цемаха "Бук", короткое слово из трех букв практически у всех нас при произношении вынуждающее свернуть губы трубочкой и выпалить за доли секунды, при этом не вызывающее смеха. Но я почему-то в рассказе Цемаха увидел и даже услышал в окончании, протяженное "х*йню прятал", общее у которого с "Бук" лишь "у", но посмеяться с чего вполне разумно, в отличие от ЗРК.

Что интересно, в сентябре 2020 в масштабную информационно-психологическую операцию спецслужб РФ "Вагнергейт" так же стали интегрировать ИПСО 2019 года, проведенную по Владимиру Цемаху, называю выдачу данного персонажа – предательством.

И, что самое важное, что в 2019 по Владимиру Цемаху, на острие распространения дезинформации была Ирина Ромалийская и Александр Коц, что в 2020 наработки этих персонажей использовались в ИПСО против Украины, что прямо сейчас они оба со своих колоколен комментируют расследование.

Согласитесь, какая-то болезненная наследственность, упирающаяся в исключительно российскую ретрансляцию.

Подводим итоги

Была ли спецоперация? Безусловно, была и расследование Bellingcat это подтверждает. Но, спецоперация организованная кем и для чего?

Bellingcat, способные доставать не просто фото и видео факты совершения преступлений военной разведки России, но и документы, номера паспортов, оригинальных и поддельных и даже адреса проживаний, в точности знать маршруты передвижения российских агентов спецслужб по Европе, на удивление не представили ни одного весомого фактажа в своём расследовании по "Вагнергейту".

Большую часть опубликованных материалов Bellingcat получили из открытых источников, либо со слов действующих лиц скандала, которые они в обязательно порядке комментировали строкой "Команде Bellingcat не удалось независимо подтвердить"…

То есть, Bellingcat опубликовал слова лиц, которые вполне могут быть ангажированы и преследовать свой интерес, не имея каких либо подтверждений сказанного.

Кроме того, выше я уже упомянул о том, что расследование Bellingcat игнорирует целый ряд фактов и документов, вносящих дисбаланс в хронологию событий и в целом, логическую последовательность всего изложенного, что так же не на пользу расследователей, на удивление проигнорировавших ряд обстоятельств.

Сделано это было умышленно или потому, что данные документы не вызвали доверия у Bellingcat – вопрос остающийся открытым.

И, что самое важное – в расследовании Bellingcat нет ни одного доказательств того, что спецоперация была слита. Как раз наоборот, делается акцент на том, что группа "не пьющих" россиян, с боевым опытом в количестве 33 человек тут же попала в поле зрения КГБ РБ и их арест стал вполне логичным следствием их пребывания в республике, где ситуация накалялась с каждым днём.

По сути, расследование Bellingcat это не более чем лонгрид, посвящённый хронологии событий, не учитывающей целого ряда важных и поворотных моментов, а так же публикация интервью ряда участников тех событий, большую часть из чего Bellingcat не смогли подтвердить.