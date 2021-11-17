Натомість ми віримо закордонню, мовляв, вони ж там від нашої чинної влади незалежні, а тому точно розкажуть всю правду. Здається, ми рік чекали звіту від міжнародних розслідувачів, від яких сподівалися почути конкретні висновки по "вагнергейту", щоб зрозуміти, хто винен у тому, що ця спецоперація не відбулася.

Обратите внимание Bellingcat опубликовал расследование о спецоперации с вагнеровцами

Звіт регулярно відтерміновували

Ми рік того чекали, бо звіт регулярно відтерміновували. Останній раз обіцяли те все оприлюднити на День Незалежності, тоді не сталося. Але не сталося нам і 17 листопада, коли цей звіт нарешті оприлюднили. Він довжелезний, там текстова версія, зокрема англійською.

Але якщо одразу перейти до своїх власних висновків від того звіту, то коротко: він "ні про що" – немає там з чого радіти ані прихильникам Петра Порошенка (адже немає там доказів провини Володимира Зеленського та Банкової), але й прихильникам Зеленського радіти там також немає з чого, бо все одно винних не названо.

І фактично довгоочікуваний звіт Bellingcat по вагнерівцям залишив нинішнє статус-кво взагалі незмінним, адже прихильники Петра Порошенка і далі вважають, що то Зеленський з Єрмаком операцію зірвали.

Прихильники ж Зеленського, звісно, в таке не вірять й перекладають провину на російську агентуру, якою просякнуті усі рівні і влади, і армії, і розвідки і Служби безпеки

Пропоную спробувати відставити в бік свої політичні уподобання, увімкнути критичне мислення і взятися відсторонено проаналізувати усі відомі нам факти, щоб скласти з того власну думку, а не таку, яку нам намагаються вкласти у вуха і голови піарники та політтехнологи Банкової чи Порошенка.

У чому полягала спецоперація щодо вагнерівців

"Вагнергейт" – це скандал, який спалахнув навколо зриву досить зухвалої (в хорошому сенсі цього слова) операції українських спецслужб, які спробували виманити з Росії кілька десятків бойовиків – тих, які на Донбасі воювали, зокрема і тих, хто причетний до катастрофи малазійського Boeing.

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Їх спробували виманити з Росії на нейтральну територію, щоб там арештувати. Усім запропонували вельми вигідні контракти до фейкової приватної армії, яку для цього спеціально створили українські спецслужби і за контрактами ті вже колишні вагнерівці, колишні бойовики, мали б на 3 місяці вирушити до Венесуели охороняти нафтові вежі.

За це запропонували чималі гроші, але на доказ того, що вони дійсно здатні тримати в руках зброю і варті таких грошей від них просили доказів, що вони воювали, а не просто окопи на Донбасі рили.

Бойовики наввипередки самі присилали докази своєї провини – бо для них те все було "бойовими заслугами, якими варто пишатися", а для нас це все, звісно, було "військовими злочинами".

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Наші спецслужби назбирали доказів провини проти кількох десятків вагнерівців, тому настав час для наступного етапу цієї операції – вивезення тих бойовиків кудись за кордон Росії для арешту. Для цього їх зібрали у Москві, звідки автобусом перевезли до Мінська, щоб звідти літаком переправити у Стамбул.

Їм сказали, що і Стамбул, то проміжна точка, але вона мала стати для них кінцевою – їх або вже там турки б арештували і потому Україні видали для суду, або ж їхній літак до Стамбулу під приводом повідомлення про бомбу мали б посадити в українському аеропорту, де вагнерівців арештувала б СБУ.

Переломний момент в історії з вагнерівцями

Важливий момент – раніше ми чули версію, що один з пасажирів, мовляв, мав зімітувати серцевий напад, але розслідувачі Bellingcat стверджують, що від такої вистави вирішили відмовитися.

Була ймовірність, що пілоти або розвернуться до Мінська, або ж продовжать політ до Стамбула, тоді як у випадку з повідомленням про "бомбу" вони б просто були зобов'язані сідати в найближчому (українському) аеропорту.

Це мав бути вже завершальний етап спецоперації, аж раптом її Київ поставив на паузу і виліт бойовиків до Стамбулу з Мінська відклали на кілька днів.

І от саме це переломний момент в тій всій історії – адже бойовики затрималися в Мінську довше, ніж планувалося, через це потрапили в поле зору білоруського КДБ, й ті силовики помилково сприйняли вагнерівців як росіян, що приїхали дестабілізувати ситуацію в Білорусі напередодні президентських виборів і арештували їх.

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Але то все вже неважливо, бо нашу операцію зірвано, бойовиків зрештою Білорусь віддала Росії, а не Україні, чим їх рятує від нашого суду.

Чому Київ поставив операцію на паузу

Натепер це і є головними запитаннями: "Чому Київ поставив операцію на паузу, хто і нащо віддав такий наказ? Хто винний в тому, що вагнерівцям не дали вчасно вилетіти до Стамбулу? Хто в тому винний, хто і нащо віддав наказ призупинити цю операцію?"

З усіх версій найбільш ймовірними мені вбачаються дві. Я на жодній з них не наполягаю, це все лише мої припущення, якими я з вами ділюся, а ви вже самі вирішуйте в що вам вірити.

Версія перша – маємо в нашій владі щура, кремлівського агента, який злив Москві інформацію про нашу спецоперацію. Москва оперативно звернулася до білоруського КДБ і вагнерівці були арештовані.



Агенти ФСБ є і серед правоохоронців, і серед політиків / Фото The Insider

Версія, як на мене, має право на існування, адже агентів ФСБ в нас точно достатньо усюди – і серед правоохоронців, і серед суддів, і серед депутатів та політиків, адже Москва їх вербували протягом усіх 30 років нашої незалежності. Росіяни на це не жаліють ані грошей, ані компромату.

Єдине що, в цю версію не вкладається увесь "різнобій" в офіційних повідомленнях, який з'являвся від Мінська та Москви в перші дні "вагнергейту" – коли вони одне одному суперечили, а значить це точно не було їхньою спільною операцією.

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Версія друга – що на паузу операцію поставила таки Банкова, але не навмисно, а щоб не було зірване перемир'я, про яке тоді якраз домовлялися. Саме це припинення вогню тоді Банковій здалося важливішим і заради нього віддали наказ на кілька днів відтермінувати спецоперацію з арештом вагнерівців.

Це, ймовірно, була помилка, але точно не злий умисел. Все одно золотий час тоді втратили і операція провалилася.

Bellingcat знімає обвинувачення з української влади

Опосередкованим спростуванням першої версії про кремлівського щура на Банковій є запевняння Bellingcat, що Москва до останнього нічого про цю українську спецоперацію не знала.

Тобто міжнародні розслідувачі в такий спосіб нібито спростовують припущення про щура в українській владі, який на найвищому рівні, мовляв, шпигує на користь Москви.

На доказ другої версії маємо офіційний звіт парламентської ТСК, де мовиться, що операцію відклали, бо запідозрили, що Москва про неї вже знає. Мовляв, один з обережних вагнерівців взявся розпитувати в свого куратора ФСБ, чи безпечно йому ще кудись вербуватися, окрім як до Вагнера – від того на Луб'янці заметушилися й Київ, мовляв, через це узяв паузу.

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Тобто звіт нашої ТСК і звіт Bellingcat в цьому моменті одне одному суперечать. Наші парламентарії сказали, що Москва знала про спецоперацію, тоді як міжнародні розслідувачі запевняють зворотне. Але цим Bellingcat опосередковано знімає обвинувачення з української влади, що там в неї щур на найвищому рівні – й мені від того на душі реально стало трохи спокійніше.

Звісно, дуже прикро, що операція провалилася і що це сталося через невірно виставлені пріоритети, які чинна влада тоді мала – але тішить, що у провалі цієї спецоперації все ж таки немає зради.

Підсумує остаточно: реально дуже шкода, що ця блискуча операція провалилася, шкода, що не сталося судів над військовими злочинцями Росії, дуже шкода, що такий спосіб виманювання злочинців завчасно засвітили і ми більше не зможемо такого повторити. Єдине що – дуже хочеться вірити, що наша розвідка, спецслужби від того не опустили руки.