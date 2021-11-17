Операция по вербовке вагнеровцев, воевавших на Донбассе, называлась "Авеню". Сотрудники спецслужб заманивали наемников через сайты объявлений.

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Для вербовки хотели привлечь самих боевиков

В апреле 2020 года ответственным за проект был назначен украинский спецназовец, ранее входивший в состав контрразведки СБУ и руководивший операцией по аресту боевика Владимира Цемаха.

Проанализировав полученные заявки, руководитель поручил провести собеседование с наиболее перспективными кандидатами. Хотели использовать любого из них в качестве доверенных лиц для вербовки других боевиков.

Кто такой "Шаман"

Среди первых претендентов был Артём Миляев. Он утверждал, что получил военный опыт в Чечне, Донбассе и Сирии. Говорил, что руководил бригадой на оккупированных территориях. В своем первом общении с так называемым "рекрутером" он предлагал набирать бойцов из числа своих старых подчиненных. Для боевиков, а также украинской разведки Миляев был известен под позывным "Шаман".

В апреле 2020 года связались с "Шаманом". Спецслужбы попросили проверить его людей – позвонить каждому из них и спросить, сколько можно привлечь в ЧВК.

Через несколько дней "Шаман" сообщил, что список доступных людей готов, есть 10 человек. Пообещал послать список с их именами, специализацией и языковыми навыками. Должны были закрыть еще 50 "вакансий". Тогда Миляев заверил, что будет отправлять партии по 10 бойцов.

В течение следующих двух месяцев "рекрутер" звонил Миляеву более 40 раз. По звонкам понятно, что "Шамана" заставили поверить в то, что он будет командиром в новом проекте. Таким образом, боевика поощряли набирать других наемников. Договорились также о материальном поощрении "Шамана" – 2 тысячи рублей за каждую заполненную анкету.

Вербовка невиданных масштабов

Когда процесс набора боевиков передали "Шаману", фальшивая ЧВК только до конца мая получила десятки новых заявок. Анкеты заполнили около 200 заявителей. Они содержали полные личные данные, включая текущий адрес, телефонные номера и электронную почту, рост, вес и размер обуви, образование и военный опыт.

Куратор одобрял кандидатуру и просил боевика прислать "Шаману" свое подробное резюме вместе с копиями доказательств военного опыта, медицинских справок, военных справок от их командиров и сканы военных наград и медалей.

Сотни признаний боевиков

В июне 2020 года украинская разведка получила сотни страниц подробных, написанных от руки признаний боевиков об их роли в войне на Донбассе, на Ближнем Востоке и в Африке. Более того, там были имена командиров, фотографии медалей, выданных Кремлем, а также видео- и фотоматериалы о военных преступлениях.

Резюме комбатантов содержали подробности о том, как развивалась гибридная война России в Украине. Важно, что среди заявителей были имена, разыскиваемые СБУ за тяжкие преступления, совершенные в 2014 – 2015 годах на Востоке Украины.

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