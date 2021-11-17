По словам опрошенных экс-сотрудников ГУР, главу государства впервые проинформировали 15 июня 2020 года во время брифинга по вопросам безопасности с руководителями спецслужб.
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Владимир Зеленский в целом одобрил операцию, запланированную на 26 июня 2020 года, и попросил подготовить подробный план,
– пишут расследователи.
К слову, этот план был подготовлен и утвержден министром обороны 1 июля 2020 года.
Кто отвечал за реализацию
Отвечали за проект два старших офицера:
- директор ГУР Василий Бурба;
- заместитель директора СБУ Руслан Баранецкий.
Они регулярно проводили брифинги для Владимира Зеленского о ходе реализации "Авеню".
Роль Службы безопасности в спецоперации
Генеральному управлению разведки необходима была помощь Службы безопасности Украины в составлении короткого списка "вагнеровцев", которые были наиболее важными для нашего государства.
Для того, что ее пригласили нужно было одобрение ОП. Впрочем, одобрение президента в любом случае было необходимым, поскольку операция вызвала бы большой политический резонанс.
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