По словам опрошенных экс-сотрудников ГУР, главу государства впервые проинформировали 15 июня 2020 года во время брифинга по вопросам безопасности с руководителями спецслужб.

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Владимир Зеленский в целом одобрил операцию, запланированную на 26 июня 2020 года, и попросил подготовить подробный план,

– пишут расследователи.

К слову, этот план был подготовлен и утвержден министром обороны 1 июля 2020 года.

Кто отвечал за реализацию

Отвечали за проект два старших офицера:

директор ГУР Василий Бурба;

заместитель директора СБУ Руслан Баранецкий.

Они регулярно проводили брифинги для Владимира Зеленского о ходе реализации "Авеню".

Роль Службы безопасности в спецоперации

Генеральному управлению разведки необходима была помощь Службы безопасности Украины в составлении короткого списка "вагнеровцев", которые были наиболее важными для нашего государства.

Для того, что ее пригласили нужно было одобрение ОП. Впрочем, одобрение президента в любом случае было необходимым, поскольку операция вызвала бы большой политический резонанс.

Обратите внимание! Bellingcat пишет, что Андрей Ермак предложил перенести операцию на неделю после того, как стало известно о соглашении о прекращении огня на Донбассе. Ее решили перенести на 5 дней.

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