"Теперь ему не больно": во Львове умер лось, которого эвакуировали из Ровенской области
- Лось, эвакуированный из Ровенской области, умер во львовском приюте из-за серьезного внутреннего воспаления и истощения.
- Несмотря на усилия ветеринаров и волонтеров, состояние животного ухудшилось, и оно прекратило принимать пищу и воду.
Лось, которого 1 октября эвакуировали из Ровенской области, умер в приюте во Львове. Ветеринары пытались спасти его жизнь, однако тщетно.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Дом спасенных животных".
Что известно о гибели животного?
Руководитель "Дома" Орест Залипский сообщил, что лосик ушел из жизни в ночь на 4 октября. Его сердце не выдержало всех испытаний.
К огромному сожалению, чуда не произошло и эта история закончилась не так, как все надеялись и до последнего надеялись. И теперь ему не больно,
– написал волонтер.
Накануне вечером Залипский написал, что лосю стало хуже. Животное совсем перестало пить и отказывалось даже пробовать пищу.
Лось ушел из жизни / фото "Дом спасенных животных"
Волонтер заметил, что в какой-то момент казалось, что сдвиги есть, он начинает пить и бороться за жизнь. Однако эти попытки глобально ничего не изменили. Организм животного был истощен и боролся с серьезным внутренним воспалением...сепсис, анурия..
"Системы, которые должны выводить из тела все лишнее, работают чрезвычайно слабо из-за этого внутри накапливается то, что еще больше его истощает", – указал руководитель "Дома".
