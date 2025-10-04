"Тепер йому не боляче": у Львові помер лось, якого евакуювали з Рівненщини
- Лось, евакуйований з Рівненщини, помер у львівському притулку через серйозне внутрішнє запалення та виснаження.
- Незважаючи на зусилля ветеринарів і волонтерів, стан тварини погіршився, і вона припинила приймати їжу і воду.
Лось, якого 1 жовтня евакуювали з Рівненської області, помер у притулку у Львові. Ветеринари намагалися врятувати його життя, однак марно.
Що відомо про загибель тварини?
Керівник "Домівки" Орест Залипський повідомив, що лосик пішов з життя у ніч проти 4 жовтня. Його серце не витримало всіх випробувань.
На величезний жаль, чуда не сталось і ця історія закінчилась не так, як всі сподівалися і до останнього надіялись. Та тепер йому не боляче,
– написав волонтер.
Напередодні ввечері Залипський написав, що лосю стало гірше. Тварина зовсім перестала пити та відмовлялася навіть пробувати їжу.
Лось пішов з життя / фото "Домівка врятованих тварин"
Волонтер зауважив, що у якийсь момент здавалося, що зрушення є, він починає пити і боротися за життя. Однак ці спроби глобально нічого не змінили. Організм тварини був виснажений і боровся з серйозним внутрішнім запаленням…сепсис, анурія…
"Системи, які мали б виводити з тіла все зайве, працюють надзвичайно слабко через це всередині накопичується те, що ще більше його виснажує", – вказав керівник "Домівки".
