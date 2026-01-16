Объявлено немедленное инспектирование армии: военный оценил возможные угрозы из Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси приказал срочно провести масштабную проверку Вооруженных Сил страны. Она будет предусматривать несколько этапов. Вряд ли Беларусь станет готовить интервенцию и приобщаться к вооруженной агрессии России против Украины.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук, объяснив, что это типичная инспекция армии, которую Беларусь проводит не впервые за время полномасштабной войны в Украине, чтобы в частности психологически давить на украинское население.

Проверка армии Беларуси: чего ожидать?

Информация от белорусских СМИ о срочной проверке армии Беларуси – часть гибридной войны, которую Россия осуществляет против Украины и Европы. По мнению политолога, европейцы сегодня на фоне этой новости могут активизироваться и определенным образом отреагировать на то, что белорусы затеяли такие действия.

Я бы не видел в этом угрозы. Ведь это уже не первый и не последний раз белорусы проводят такие якобы проверки. Каких-то действий со стороны белорусской армии ожидать не стоит,

– озвучил Ткачук.

По словам политолога, вероятно будут осуществляться военные учения, передвижения личного состава армии Беларуси. Это типичная история для белорусов, они ее используют для давления на украинцев на фоне нынешних сложных условий: морозов, проблем с энергетикой, массированных обстрелов России.

На фоне этого заявления Лукашенко могут быть новые информационно-психологические вбросы против нашего населения именно в контексте того, что сейчас еще и белорусы на нас пойдут. Напомню, что мы эту тему обсуждаем ежегодно, она ничем не заканчивается,

– подытожил Ткачук.

Заметьте! Майор ВСУ, журналист и экс-ведущий Егор Чечеринда считает, что такой проверкой Лукашенко стремится повысить свою субъектность перед Россией и Китаем, а также показать Ирану, что в Беларуси царит стабильность. Он уверен, что угроз со стороны белорусской армии для Украины пока нет.

Что известно о проверке ВС Беларуси?