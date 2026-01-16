Майор ВСУ, журналист и экс-ведущий Егор Чечеринда объяснил 24 Каналу, что эффективность этого оружия уже вызывает сомнения после обнаружения в нем устаревших гироскопов.
Смотрите также: Как в воду глядели: Лукашенко заявил, что Беларусь имеет план на случай "венесуэльского сценария"
Представляют ли военные учения Беларуси угрозу для Украины?
В Беларуси только что завершились масштабные военные учения, а нынешняя проверка является их финальным этапом.
Белорусская армия насчитывает 48 – 60 тысяч военнослужащих, из которых только 5 – 10 тысяч являются боеспособными подразделениями. Эта численность более чем в 20 раз меньше Вооруженных сил Украины.
Пусть проверяют боеготовность, боекомплекты и амуницию. Я думаю, что Лукашенко пытается повысить собственную субъектность прежде всего для иностранных партнеров – перед президентом России Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином и продемонстрировать руководству Ирана стабильность в своей стране в отличие от их протестов,
– сказал Чечеринда.
"Орешник" в Беларуси: угроза или имитация?
Единственной реальной угрозой могут быть заявления министра обороны Беларуси Виктора Хренина и Лукашенко о размещении на боевом дежурстве ракетного комплекса "Арешник" в декабре, с перспективой увеличения их количества до 10 единиц.
Официального подтверждения от сил обороны Украины о пребывании там "Орешника" на территории Республики Беларусь.
Последнее использование ракетного комплекса по Львовской области, где россияне пытались уничтожить газовое хранилище, не привело к разрушению объектов, а лишь продемонстрировало всему миру истинную суть этого "супероружия". Украинские спецслужбы нашли внутри гироскопы – приборы для определения положения объекта в пространстве, которыми еще пользовался Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года во время первого полета в космос,
– отметил Чечеринда.
Военный заверил, что со стороны Беларуси нет никакой угрозы для украинской территории и граждан.
Что еще известно о ситуации в Беларуси?
- Украинских мужчин, которые незаконно пересекли границу с Беларусью, допрашивают неизвестные лица в гражданской одежде относительно украинской военной техники и российских ударов.
- Белорусский режим якобы использует таких уклонистов для сбора информации, которую потом могут передавать российским спецслужбам.
- В Беларуси растет энергетическая неопределенность из-за отсутствия нового газового контракта с Россией после завершения предыдущего соглашения 31 декабря 2025 года.