Пусть лечится, – Братчук ответил на заявление Лукашенко об угрозе для Одессы и Николаева
- Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отверг заявления Лукашенко об угрозе для Одессы и Николаева, назвав их ложными.
- Лукашенко призвал Украину вести переговоры по американскому плану, а также сказал, что в нем якобы нет ничего плохого.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал раздавать свои непрошеные советы. Так он "посоветовал" Владимиру Зеленскому "сохранить Одессу и Николаев", потому что этих городов якобы может не остаться в составе Украины.
Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отреагировал на очередные запугивания диктатора. Он отметил 24 Каналу, что в сказки Лукашенко не стоит верить
Читайте также "Видит это в страшном сне": ГУР раскрыло самый большой страх Лукашенко
Есть ли угроза для Одессы и Николаева?
Для этих городов, как и для многих других, есть постоянная угроза с воздуха. Говорится о ракетно-дронных атаках, регулярных обстрелах. Но они опасны для всей территории Украины.
Я думаю, что Лукашенко надо по известному адресу в Одессе, где лечат психически больных. Хотя не факт, что здесь его примут, поэтому пусть лечится где-то в Минске,
– подчеркнул Сергей Братчук.
Сегодня битва за Черное море еще не выиграна, но все видят, где сейчас находится Черноморский флот России. Все понимают, что вражеские корабли переместили в отдаленные порты Туапсе, Новороссийска. Их точно нет в Севастополе.
Обратите внимание! Дроны чуть ли не ежедневно атакуют российские порты. Так 23 ноября, вероятно, удалось поразить базу Черноморского флота в Новороссийске.
Что говорил Лукашенко о войне: последние заявления
- Белорусский диктатор решил "поучить" Владимира Зеленского ведению переговоров. Он подчеркнул, что не видит в американском плане "ничего такого, чего бы Киев не мог принять". Лукашенко цинично добавил, что если Украина хочет сохранить границы в современном виде, то надо "не препятствовать переговорам".
- Владимир Зеленский еще раньше подчеркивал, что Украине не нужна "доброта Лукашенко с ракетами в 4 утра". Так президент отреагировал на предложение диктатора к украинцам пожить в Беларуси. Украинский лидер добавил, что такая риторика – это лишь попытка "заговорить нам память".
- Кроме этого, Лукашенко выразил надежду, что война в Украине вскоре закончится и после этого белорусам якобы станет лучше жить. Точных сроков он не назвал и не объяснил, как эти два фактора связаны.