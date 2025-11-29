Хай лікується, – Братчук відповів на заяву Лукашенка про загрозу для Одеси та Миколаєва
- Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук відкинув заяви Лукашенка про загрозу для Одеси та Миколаєва, назвавши їх неправдивими.
- Лукашенко закликав Україну вести переговори за американським планом, а також сказав, що у ньому нібито немає нічого поганого.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко почав роздавати свої непрохані поради. Так він "порадив" Володимиру Зеленському "зберегти Одесу та Миколаїв", бо цих міст нібито може не залишитися у складі України.
Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук відреагував на чергові залякування диктатора. Він наголосив 24 Каналу, що побрехенькам Лукашенка не варто вірити
Чи є загроза для Одеси та Миколаєва?
Для цих міст, як і для багатьох інших, є постійна загроза з повітря. Мовиться про ракетно-дронові атаки, регулярні обстріли. Але вони є небезпечними для всієї території України.
Я думаю, що Лукашенку треба за відомою адресою в Одесі, де лікують психічно хворих. Хоча не факт, що тут його приймуть, тому хай лікується десь у Мінську,
– наголосив Сергій Братчук.
Сьогодні битва за Чорне море ще не виграна, але всі бачать, де зараз перебуває Чорноморський флот Росії. Всі розуміють, що ворожі кораблі перемістили у віддалені порти Туапсе, Новоросійська. Їх точно немає у Севастополі.
Зверніть увагу! Дрони чи не щодня атакують російські порти. Так 23 листопада, ймовірно, вдалося уразити базу Чорноморського флоту в Новоросійську.
Що говорив Лукашенко про війну: останні заяви
Білоруський диктатор вирішив "повчити" Володимира Зеленського веденню переговорів. Він наголосив, що не бачить в американському плані "нічого такого, чого б Київ не міг прийняти". Лукашенко цинічно додав, що якщо Україна хоче зберегти кордони у сучасному вигляді, то треба "не перешкоджати переговорам".
Володимир Зеленський ще раніше наголошував, що Україні не потрібна "доброта Лукашенка з ракетами о 4 ранку". Так президент відреагував на пропозицію диктатора до українців пожити у Білорусі. Український лідер додав, що така риторика – це лише намагання "заговорити нам пам'ять".
Крім цього, Лукашенко висловив сподівання, що війна в Україні невдовзі закінчиться і після того білорусам нібито стане краще жити. Точних термінів він не назвав і не пояснив, як ці два фактори пов'язані.