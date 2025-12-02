Укр Рус
Во Львове перед Оперным театром установили главную новогоднюю елку
2 декабря, 15:57
2

Во Львове перед Оперным театром установили главную новогоднюю елку

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • 2 декабря во Львове на площади перед Оперным театром установили главную новогоднюю елку высотой 14 метров.
  • Официальное открытие состоится 5 декабря, накануне Дня святого Николая.

Во вторник, 2 декабря, во Львове на площади перед Оперным театром установили главную новогоднюю елку. Торжественное открытие состоится 5 декабря, накануне Дня святого Николая.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Что известно о новогодней елке в центре Львова?

Жители Львова заметили, что 2 декабря на площади возле Оперного театра установили главную новогоднюю елку.

Львовская новогодняя елка уже в центре города / Фото ZAXID.NET и Львовского городского совета

 

Нынешней новогодней красавице – 18 лет, и она достигает высоты 14 метров. Спасибо семье Пашечко из села Сокольники за то, что вырастили и подарили ее Львову,
– рассказали в городском совете.

Во Львове устанавливают новогоднюю елку: смотрите видео Суспільного

 

 

Официальное открытие елки на площади перед Оперным театром состоится в канун Дня Святого Николая – в пятницу, 5 декабря, в 18:00.

Как новогодняя елка выглядит в Киеве?

  • Праздничная атмосфера также царит в столице. В Киеве на Софийской площади завершают украшение главной новогодней елки.

  • Для украшения использовали более 10 тысяч новогодних шариков. Елка будет в пастельно нежных цветах, чтобы иметь гармоничный вид на фоне Софии Киевской.

  • Столица не будет тратить бюджетные деньги на рождественско-новогоднюю локацию – это возьмут на себя меценаты.