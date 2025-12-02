Во Львове перед Оперным театром установили главную новогоднюю елку
- 2 декабря во Львове на площади перед Оперным театром установили главную новогоднюю елку высотой 14 метров.
- Официальное открытие состоится 5 декабря, накануне Дня святого Николая.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.
Что известно о новогодней елке в центре Львова?
Жители Львова заметили, что 2 декабря на площади возле Оперного театра установили главную новогоднюю елку.
Львовская новогодняя елка уже в центре города / Фото ZAXID.NET и Львовского городского совета
Нынешней новогодней красавице – 18 лет, и она достигает высоты 14 метров. Спасибо семье Пашечко из села Сокольники за то, что вырастили и подарили ее Львову,
– рассказали в городском совете.
Официальное открытие елки на площади перед Оперным театром состоится в канун Дня Святого Николая – в пятницу, 5 декабря, в 18:00.
Как новогодняя елка выглядит в Киеве?
Праздничная атмосфера также царит в столице. В Киеве на Софийской площади завершают украшение главной новогодней елки.
Для украшения использовали более 10 тысяч новогодних шариков. Елка будет в пастельно нежных цветах, чтобы иметь гармоничный вид на фоне Софии Киевской.
Столица не будет тратить бюджетные деньги на рождественско-новогоднюю локацию – это возьмут на себя меценаты.