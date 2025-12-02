У Львові перед Оперним театром встановили головну новорічну ялинку

У вівторок, 2 грудня, у Львові на площі перед Оперним театром встановили головну новорічну ялинку. Урочисте відкриття відбудеться 5 грудня, напередодні Дня святого Миколая.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівську міську раду.

Що відомо про новорічну ялинку в центрі Львова?

Жителі Львова помітили, що 2 грудня на площі біля Оперного театру встановили головну новорічну ялинку.

Львівська новорічна ялинка вже у центрі міста / Фото ZAXID.NET та Львівської міської ради

Цьогорічній новорічній красуні – 18 років, і вона сягає висоти 14 метрів. Дякуємо сімʼї Пашечко із села Сокільники за те, що виростили та подарували її Львову,

– розповіли у міській раді.

У Львові встановлюють новорічну ялинку: дивіться відео Суспільного

Офіційне відкриття ялинки на площі перед Оперним театром відбудеться у переддень Дня Святого Миколая – у п'ятницю, 5 грудня, о 18:00.

Як новорічна ялинка виглядає у Києві?