У Львові перед Оперним театром встановили головну новорічну ялинку
- 2 грудня у Львові на площі перед Оперним театром встановили головну новорічну ялинку висотою 14 метрів.
- Офіційне відкриття відбудеться 5 грудня, напередодні Дня святого Миколая.
У вівторок, 2 грудня, у Львові на площі перед Оперним театром встановили головну новорічну ялинку. Урочисте відкриття відбудеться 5 грудня, напередодні Дня святого Миколая.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівську міську раду.
Дивіться також Вихідний чи робочий день: яким буде 1 січня 2026 року для українців
Що відомо про новорічну ялинку в центрі Львова?
Жителі Львова помітили, що 2 грудня на площі біля Оперного театру встановили головну новорічну ялинку.
Львівська новорічна ялинка вже у центрі міста / Фото ZAXID.NET та Львівської міської ради
Цьогорічній новорічній красуні – 18 років, і вона сягає висоти 14 метрів. Дякуємо сімʼї Пашечко із села Сокільники за те, що виростили та подарували її Львову,
– розповіли у міській раді.
У Львові встановлюють новорічну ялинку: дивіться відео Суспільного
Офіційне відкриття ялинки на площі перед Оперним театром відбудеться у переддень Дня Святого Миколая – у п'ятницю, 5 грудня, о 18:00.
Як новорічна ялинка виглядає у Києві?
Святкова атмосфера також панує у столиці. У Києві на Софійській площі завершують прикрашання головної новорічної ялинки.
Для прикрашання використали понад 10 тисяч новорічних кульок. Ялинка буде у пастельно ніжних кольорах, щоб мати гармонійний вигляд на тлі Софії Київської.
Столиця не витрачатиме бюджетні гроші на різдвяно-новорічну локацію – це візьмуть на себе меценати.