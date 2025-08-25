С приближением осени утром становится все холоднее. Но во Львове 25 августа почувствовали очень сильный холод.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Почему так холодно во Львове?

Синоптики объяснили, что во Львове зафиксировали температурный рекорд. Последний раз такая низкая температура в августе была 60 лет назад.

25 августа минимальная температура воздуха составляла +4,3 градуса. Предыдущее минимальное значение наблюдалось в 1964 году и составило +6,2 градуса,

– написали во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

На 25 августа на Львовщине прогнозировали облачную погоду с прояснениями. Существенных осадков не ждем, только во второй половине дня местами кратковременный дождь. Днем порывы ветра будут достигать местами 15 – 20 метров в секунду.

В области днем должно быть +17...+22 градусов тепла, во Львове +18...+20 градусов.

В Карпатах уже снег

Между тем на высокогорье Карпат 24 августа выпал первый снег. Синоптики Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии в эксклюзивном комментарии 24 Каналу объяснили: снег в августе – действительно необычное, редкое, даже аномальное явление.

Но важно, что с 24 августа в синоптике есть понятие перехода с летнего на осенний период. И этот переход произошел именно на День Независимости.

Еще помогло выпадению снега прохождение холодного фронта, а за ним снижение существенно ночной и дневной температуры,

– добавили синоптики.

В СМИ писали, что снег 24 августа видели на Драгобрате, в Яремче и урочище Заросляк.