З наближенням осені зранку стає дедалі холодніше. Але у Львові 25 серпня відчули дуже сильний холод.

Чому так холодно у Львові?

Синоптики пояснили, що у Львові зафіксували температурний рекорд. Востаннє така низька температура в серпні була 60 років тому.

25 серпня мінімальна температура повітря становила +4,3 градуса. Попереднє мінімальне значення спостерігалось у 1964 році і становило +6,2 градуса,

– написали у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

На 25 серпня на Львівщині прогнозували хмарну погоду з проясненнями. Істотних опадів не чекаємо, лише в другій половині дня місцями короткочасний дощ. Удень пориви вітру сягатимуть подекуди 15 – 20 метрів на секунду.

В області вдень має бути +17...+22 градусів тепла, у Львові +18...+20 градусів.

У Карпатах вже сніг

Тим часом на високогір'ї Карпат 24 серпня випав перший сніг. Синоптики Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології в ексклюзивному коментарі 24 Каналу пояснили: сніг у серпні – справді незвичне, рідкісне, навіть аномальне явище.

Але важливо, що з 24 серпня у синоптиці є поняття переходу з літнього на осінній період. І цей перехід стався саме на День Незалежності.

Ще допомогло випадінню снігу проходження холодного фронту, а за ним зниження суттєво нічної та денної температури,

– додали синоптики.

У ЗМІ писали, що сніг 24 серпня бачили на Драгобраті, у Яремчі та урочищі Заросляк.