Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Почему так холодно во Львове?

Синоптики объяснили, что во Львове зафиксировали температурный рекорд. Последний раз такая низкая температура в августе была 60 лет назад.

25 августа минимальная температура воздуха составляла +4,3 градуса. Предыдущее минимальное значение наблюдалось в 1964 году и составило +6,2 градуса,

– написали во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

На 25 августа на Львовщине прогнозировали облачную погоду с прояснениями. Существенных осадков не ждем, только во второй половине дня местами кратковременный дождь. Днем порывы ветра будут достигать местами 15 – 20 метров в секунду.

В области днем должно быть +17...+22 градусов тепла, во Львове +18...+20 градусов.

В Карпатах уже снег

Между тем на высокогорье Карпат 24 августа выпал первый снег. Синоптики Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии в эксклюзивном комментарии 24 Каналу объяснили: снег в августе – действительно необычное, редкое, даже аномальное явление.

Но важно, что с 24 августа в синоптике есть понятие перехода с летнего на осенний период. И этот переход произошел именно на День Независимости.

Еще помогло выпадению снега прохождение холодного фронта, а за ним снижение существенно ночной и дневной температуры,

– добавили синоптики.

В СМИ писали, что снег 24 августа видели на Драгобрате, в Яремче и урочище Заросляк.