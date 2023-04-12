"Учился хорошо": во Львовской политехнике рассказали о выпавшем из окна студенте
12 апреля 2023, 06:23Читати новину українською
Источник:ТРК "Перший Західний"
Возле Национального университета Львовская политехника обнаружила тело студента. Как выяснилось, из окна выпал 18-летний парень.
Один из преподавателей рассказал, каким был погибший студент. Сейчас правоохранители выясняют все детали трагедии.
К теме Загадочные смертельные трагедии: в Киеве и Львове выпали из окна ребенок и женщина
Что известно о студенте, выпавшем из окна во Львове
По словам преподавателя, погибший был студентом 1-го курса, учился хорошо и прекрасно сдал сессию.
Это был перерыв, зашел в пустую аудиторию и выпал через узкое окно,
– рассказал мужчина.
В полиции также подтвердили, что погиб 18-летний житель Закарпатской области. Он был студентом вуза и выпал из окна 9-го этажа. К сожалению, парень от полученных травм погиб на месте.
Самоубийства в Украине
- Недавно в Киеве на Борщаговке обнаружили тело девочки, которая выпала из окна многоэтажного дома. Врачи констатировали смерть ребенка. Погибшей девочке было 12 – 14 лет.
- 10 апреля во Львове, на улице Владимира Великого, обнаружили тело женщины. Предварительно установлено, что она выпала из окна лестничной клетки между 8 и 9 этажами.
- Ранее курсант Львовского государственного университета внутренних дел погиб во время караула на посту. В сети писали, что парень застрелился.
- Тело курсанта было обнаружено на территории учебного заведения. Предварительно, Гульчук застрелился с АКС-74У – это оружие курсантам выдают во время дежурств на отдельных постах.
- В военном городке в Золочевском районе Львовской области погиб 42-летний нацгвардеец – его нашли застреленным.
- Кроме этого, 15 марта спасатели оказали помощь 6-летнему мальчику, выпавшему из окна 5 этажа. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то обнаружили, что ребенок выпал из окна 5 этажа на чердак подъезда.