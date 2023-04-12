"Учился хорошо": во Львовской политехнике рассказали о выпавшем из окна студенте

Возле Национального университета Львовская политехника обнаружила тело студента. Как выяснилось, из окна выпал 18-летний парень.

Один из преподавателей рассказал, каким был погибший студент. Сейчас правоохранители выясняют все детали трагедии.

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Что известно о студенте, выпавшем из окна во Львове

По словам преподавателя, погибший был студентом 1-го курса, учился хорошо и прекрасно сдал сессию.

Это был перерыв, зашел в пустую аудиторию и выпал через узкое окно,

– рассказал мужчина.

В полиции также подтвердили, что погиб 18-летний житель Закарпатской области. Он был студентом вуза и выпал из окна 9-го этажа. К сожалению, парень от полученных травм погиб на месте.

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