"Вчився добре": у Львівській політехніці розповіли про студента, який випав з вікна
12 квітня 2023, 06:23Читать новость на русском
Джерело:ТРК "Перший Західний"
Біля Національного університету Львівська політехніка знайшли тіло студента. Як виявилось, з вікна випав 18-річний хлопець.
Один із викладачів розповів, яким був загиблий студент. Наразі правоохоронці з’ясовують усі деталі трагедії.
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Що відомо про студента, який випав з вікна у Львові
За словами викладача, загиблий хлопець був студентом 1-го курсу, вчився добре та прекрасно здав сесію.
Це була перерва, зайшов у пусту аудиторію, і випав через вузьке вікно,
– розповів чоловік.
У поліції також підтвердили, що загинув 18-річний мешканець Закарпатської області. Він був студентом вишу та випав з вікна 9-го поверху. На жаль, хлопець від отриманих травм загинув на місці.
Самогубства в Україні
- Нещодавно у Києві на Борщагівці виявили тіло дівчинки, яка випала з вікна багатоповерхового будинку. Лікарі констатували смерть дитини. Загиблій дівчинці було 12 – 14 років.
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- Тіло курсанта виявили на території навчального закладу. Попередньо, Гульчук застрелився з АКС-74У – цю зброю курсантам видають під час чергувань на окремих постах.
- У військовому містечку в Золочівському районі Львівської області загинув 42-річний нацгвардієць – його знайшли застреленим.
- Окрім цього, 15 березня рятувальники надали допомогу 6-річному хлопчику, який випав з вікна 5 поверху. Коли рятувальники прибули на місце подій, то виявили, що дитина випала з вікна 5 поверху на піддашок під’їзду.