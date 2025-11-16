Укр Рус
16 ноября, 16:15
В каком состоянии сейчас львицы, которые накануне сбежали в Хмельницком: появилось видео

Полина Буянова

Двух львиц, которые сбежали из реабилитационного центра в Хмельницком, уже нашли. Сейчас животные ждут осмотра ветеринаров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Где сейчас львицы?

Львица Симба и Сима сбежали из реабилитационного центра для диких животных 15 ноября. Обоих животных нашли вечером того же дня: львицы все время находились вблизи зооуголка.

К сожалению, в результате инцидента погибли другие животные в соседних вольерах. Известно также, что к поискам хищников привлекли спасателей ГСЧС, которые использовали, в частности, беспилотники.

В каком состоянии сейчас находятся львицы: смотрите видео

Сейчас состояние обеих львиц оценивают как стабильное. Ветеринары также проведут осмотр, чтобы определить, какие последствия побег мог иметь для их здоровья.

Что известно об инциденте со львами в Хмельницком?

  • По словам директора реабилитационного центра Сергея Палехина, львицы сбежали из-за того, что неизвестные взломали замки на дверях вольера.
     

  • Прокуроры проводят следственные действия, чтобы установить причины побега, круг причастных лиц и оценить действия должностных лиц центра.
     

  • Под процессуальным руководством Специализированной экологической прокуратуры начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными (части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины).