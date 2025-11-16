В каком состоянии сейчас львицы, которые накануне сбежали в Хмельницком: появилось видео
Двух львиц, которые сбежали из реабилитационного центра в Хмельницком, уже нашли. Сейчас животные ждут осмотра ветеринаров.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.
Где сейчас львицы?
Львица Симба и Сима сбежали из реабилитационного центра для диких животных 15 ноября. Обоих животных нашли вечером того же дня: львицы все время находились вблизи зооуголка.
К сожалению, в результате инцидента погибли другие животные в соседних вольерах. Известно также, что к поискам хищников привлекли спасателей ГСЧС, которые использовали, в частности, беспилотники.
В каком состоянии сейчас находятся львицы: смотрите видео
Сейчас состояние обеих львиц оценивают как стабильное. Ветеринары также проведут осмотр, чтобы определить, какие последствия побег мог иметь для их здоровья.
Что известно об инциденте со львами в Хмельницком?
По словам директора реабилитационного центра Сергея Палехина, львицы сбежали из-за того, что неизвестные взломали замки на дверях вольера.
Прокуроры проводят следственные действия, чтобы установить причины побега, круг причастных лиц и оценить действия должностных лиц центра.
Под процессуальным руководством Специализированной экологической прокуратуры начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными (части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины).