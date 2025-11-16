У якому стані зараз левиці, які напередодні втекли в Хмельницькому: з'явилось відео
Двох левиць, які втекли з реабілітаційного центру в Хмельницькому, вже знайшли. Наразі тварини чекають на огляд ветеринарів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
Читайте також Сімба і Сіма знайшлися: поліція Хмельниччини показала, де знайшла другу левицю-втікачку
Де зараз левиці?
Левиця Сімба і Сіма втекли з реабілітаційного центру для диких тварин 15 листопада. Обох тварин знайшли ввечері того ж дня: левиці весь час перебували поблизу зоокуточка.
На жаль, унаслідок інциденту загинули інші тварини в сусідніх вольєрах. Відомо також, що до пошуків хижаків залучили рятувальників ДСНС, які використовували, зокрема, безпілотники.
У якому стані зараз перебувають левиці: дивіться відео
Наразі стан обох левиць оцінюють як стабільний. Ветеринари також проведуть огляд, щоб визначити, які наслідки втеча могла мати для їхнього здоров'я.
Що відомо про інцидент з левами у Хмельницькому?
За словами директора реабілітаційного центру Сергія Пальохіна, левиці втекли через те, що невідомі зламали замки на дверях вольєра.
Прокурори проводять слідчі дії, щоб встановити причини втечі, коло причетних осіб та оцінити дії посадових осіб центру.
За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами (частина 1 статті 299 Кримінального кодексу України).