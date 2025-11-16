Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Де зараз левиці?

Левиця Сімба і Сіма втекли з реабілітаційного центру для диких тварин 15 листопада. Обох тварин знайшли ввечері того ж дня: левиці весь час перебували поблизу зоокуточка.

На жаль, унаслідок інциденту загинули інші тварини в сусідніх вольєрах. Відомо також, що до пошуків хижаків залучили рятувальників ДСНС, які використовували, зокрема, безпілотники.

У якому стані зараз перебувають левиці: дивіться відео

Наразі стан обох левиць оцінюють як стабільний. Ветеринари також проведуть огляд, щоб визначити, які наслідки втеча могла мати для їхнього здоров'я.

