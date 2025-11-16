Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Где сейчас львицы?

Львица Симба и Сима сбежали из реабилитационного центра для диких животных 15 ноября. Обоих животных нашли вечером того же дня: львицы все время находились вблизи зооуголка.

К сожалению, в результате инцидента погибли другие животные в соседних вольерах. Известно также, что к поискам хищников привлекли спасателей ГСЧС, которые использовали, в частности, беспилотники.

Сейчас состояние обеих львиц оценивают как стабильное. Ветеринары также проведут осмотр, чтобы определить, какие последствия побег мог иметь для их здоровья.

Что известно об инциденте со львами в Хмельницком?